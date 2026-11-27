“Yo digo que nací entre cuerdas”. La frase de Marcos Carreras resume una historia que comenzó mucho antes de que pudiera imaginar los grandes escenarios. Tiene apenas 13 años, pero el violín forma parte de su vida desde que estaba en la panza de su mamá, María José Camacho. Sus padres son violinistas y, desde muy pequeño, creció escuchando el instrumento que hoy lo lleva a recorrer escenarios y a compartir su música con públicos de distintas edades.

Este sábado 28 de noviembre, Marcos llegará a Neuquén para ofrecer un concierto gratuito junto a la pianista Tamara Benítez. La presentación será a las 21 en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en Mitre y Santa Cruz, y contará con un repertorio que combinará música clásica y popular, con obras de compositores como Astor Piazzolla, Mendelssohn y Carlos Gardel, entre otros.

La visita tendrá también una instancia de formación: el domingo 29, a las 15, el joven violinista compartirá una charla y una actividad musical con chicos de la orquesta de Cutral Co, en el mismo museo.

Marcos Carreras durante la entrevista en el programa Entretiempo en AM550.

El primer encuentro con el violín fue a los 4 años

La música estuvo presente desde siempre en la casa de Marcos. Su mamá y su papá, Lisandro Carreras, son violinistas y él recuerda que su primer contacto con el instrumento fue incluso antes de nacer. “Mi primer contacto con la música fue la panza de mamá. Yo nací y ya escuchaba el instrumento, ya escuchaba el violín”, contó durante una entrevista en el programa Entretiempo por AM550.

comenzó con iniciación musical, una actividad en la que aprendía a seguir el ritmo de la música. Pero fue a los 4 años cuando dio el paso que marcaría su camino: un día entró a la habitación de su mamá mientras ella estudiaba y se quedó observando cómo tocaba. Sus padres notaron que no era una curiosidad pasajera. Le preguntaron si quería comenzar a estudiar violín y Marcos dijo que sí. “Siempre fue algo que me gustó escuchar. Siempre quise ver cómo lo hacían, qué era lo que hacían”, recordó.

Este sábado 28 de noviembre, Marcos llegará a Neuquén para ofrecer un concierto gratuito junto a la pianista Tamara Benítez. La presentación será a las 21 en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en Mitre y Santa Cruz, y contará con un repertorio que combinará música clásica y popular, con obras de compositores como Astor Piazzolla, Mendelssohn y Carlos Gardel, entre otros.

Así comenzó su formación en el Centro Suzuki de Buenos Aires, donde se acercó al instrumento a través de un método pensado especialmente para los chicos.

Aunque su recorrido musical sorprende por la edad, Marcos explicó que el camino no estuvo marcado solamente por el talento. También hubo muchas horas de práctica, disciplina y una forma de aprender que buscó mantener el disfrute. “no me gusta estudiar”, confesó entre risas. Y enseguida explicó por qué sigue haciéndolo: sabe que la práctica es lo que le permite tocar en escenarios y seguir creciendo como músico.

El violinista de 13 años que conquistó el Colón y ahora quiere emocionar a Neuquén.

De chico estudiaba entre media hora y una hora por día, con un día libre a la semana. La clave, según contó, fue sostener la constancia sin convertir el instrumento en una obligación que terminara alejándolo de la música. “Al chico no podés decirle que tiene que estudiar cuatro horas de una. Se va a cansar. Tiene que ser algo lindo, algo que disfrute”, sostuvo.

El consejo nace de su propia experiencia: el violín es una parte esencial de su vida, pero también entiende que la formación musical necesita paciencia y acompañamiento.

Aunque su recorrido musical sorprende por la edad, Marcos explicó que el camino no estuvo marcado solamente por el talento. También hubo muchas horas de práctica, disciplina y una forma de aprender que buscó mantener el disfrute. “no me gusta estudiar”, confesó entre risas. Y enseguida explicó por qué sigue haciéndolo: sabe que la práctica es lo que le permite tocar en escenarios y seguir creciendo como músico.

Debutó en el Teatro Colón a los 11 años

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando tenía 11 años y debutó como solista en la sala principal del Teatro Colón, junto a la Orquesta Aeropuertos Argentina. “Fue un concierto muy importante. Mi primer concierto en el Teatro Colón, en la sala grande, fue algo muy especial”, recordó.

En 2026 también obtuvo un reconocimiento internacional que le permitió viajar a China y tocar con la Orquesta Sinfónica de Beijing. Participó de un concurso internacional en el que competían instrumentistas de entre 8 y 18 años, de distintas especialidades. Entre los ganadores, diez músicos fueron seleccionados para actuar junto a la orquesta.

El viaje tuvo una anécdota que Marcos recuerda con humor: cumplió años en el aire. Salió de Argentina el 28 de mayo y llegó el 30, por lo que el día de su cumpleaños, el 29, lo pasó durante el vuelo. “Fue una súper experiencia”, resumió.

Con 13 años, una carrera que ya incluye el Teatro Colón y una experiencia internacional junto a una de las grandes orquestas de China, Marcos sigue construyendo su camino.

El violín como parte de su vida

Cuando le preguntaron qué siente al acomodar el violín y comenzar a tocar, Marcos respondió que el instrumento ya es parte de él. “Si yo no lo hago más, al cuarto día estoy caminando por las paredes”, contó. Incluso en sus días libres, explicó, termina extrañando la música. Lo que más disfruta es tocar frente al público. Estudiar puede ser una tarea difícil, pero el escenario le devuelve todo el esfuerzo.

Durante la entrevista, Marcos también mostró su lado adolescente. Es hincha de Ferro, sigue la Fórmula 1 y alienta a Franco Colapinto. Le gusta salir con amigos, jugar a la Play y está pendiente del GTA 6.

La música convive así con una vida cotidiana que no deja de ser la de un chico de 13 años, aunque su carrera ya lo haya llevado a escenarios que muchos músicos sueñan con conocer.

En 2026 también obtuvo un reconocimiento internacional que le permitió viajar a China y tocar con la Orquesta Sinfónica de Beijing. Participó de un concurso internacional en el que competían instrumentistas de entre 8 y 18 años, de distintas especialidades. Entre los ganadores, diez músicos fueron seleccionados para actuar junto a la orquesta.

Una visita a Neuquén para compartir la música

El concierto de este sábado en el Museo Nacional de Bellas Artes será una oportunidad para escuchar de cerca a Marcos Carreras y a la pianista Tamara Benítez. La entrada será libre y gratuita, aunque la capacidad del auditorio es limitada, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

El domingo, además, el violinista tendrá un encuentro con chicos de la orquesta de Cutral Co. Para Marcos, estas actividades tienen un valor especial: le gusta compartir lo que aprendió con otros jóvenes que también están empezando su camino musical.

Ya había participado de propuestas didácticas en Paraná, destinadas a chicos que no tenían contacto previo con la música. Esta vez, la experiencia será distinta porque se encontrará con estudiantes que ya forman parte de una orquesta. “Son cosas que disfruto”, aseguró.

Antes de despedirse, Marcos invitó a quienes quieran seguir su recorrido a encontrarlo en Instagram y YouTube como @marcoscarrerasviolin, donde comparte sus conciertos, actividades y novedades.

Con 13 años, una carrera que ya incluye el Teatro Colón y una experiencia internacional junto a una de las grandes orquestas de China, Marcos sigue construyendo su camino. Lo hace con la misma curiosidad con la que, a los 4 años, se quedaba mirando a sus padres tocar el violín: con ganas de aprender, de escuchar y, sobre todo, de hacer música.

La entrevista a Marcos Carreras: