Sean Ono Lennon se convirtió en padre por primera vez a los 50 años junto a su pareja, la artista y modelo estadounidense Charlotte Kemp Muhl. El bebé se llama Aurelius y su nacimiento fue anunciado por la pareja el martes 1 de septiembre de 2026 a través de sus redes sociales. Aurelius es el primer nieto biológico de John Lennon, por lo que representa la llegada de una nueva generación directa del músico que fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. Entre aquel crimen y el nacimiento del bebé transcurrieron 45 años y casi nueve meses.

El lugar exacto y la fecha precisa del nacimiento no fueron informados públicamente. Lo que sí se conoce es que Sean y Charlotte presentaron al recién nacido con fotografías familiares y confirmaron su nombre. Sean compartió además un mensaje escrito con su habitual tono de humor para anunciar la llegada.

Sean Lennon presentó a su primer hijo

“Charlotte y yo hemos creado un ser humano. Su nombre es Aurelius”, escribió Sean Lennon al presentar públicamente al bebé. La publicación estuvo acompañada por fotografías en las que aparece junto a Charlotte Kemp Muhl y el recién nacido.

Charlotte también compartió imágenes de los primeros momentos junto a su hijo. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja, ya que no habían anunciado previamente el embarazo.

A los 50 años, Sean inicia así una nueva etapa personal. El músico nació en 1975 y es el segundo hijo de John Lennon, fruto de su relación con Yoko Ono.

Casi 46 años entre John Lennon y su primer nieto

El dato que vuelve particularmente significativa la noticia es la distancia temporal entre dos acontecimientos separados por casi cinco décadas.

John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, cuando tenía 40 años. Aurelius nació casi 46 años después, en un momento en el que el legado del exBeatle continúa vigente a través de su música, su obra y su familia.

Cuando Lennon murió, Sean tenía apenas cinco años. El músico había nacido el 9 de octubre de 1975, justamente el día en que su padre cumplía 35 años.

La última etapa de la vida de John Lennon estuvo además marcada por su rol como padre. En su último álbum de estudio, Double Fantasy, publicado en noviembre de 1980, incluyó canciones vinculadas con su vida familiar y con Sean. La obra adquirió una dimensión todavía mayor después del asesinato del músico semanas más tarde.

De esta manera, la llegada de Aurelius conecta tres generaciones de una misma familia: John Lennon, Sean Lennon y ahora el recién nacido.

¿Quiénes son los padres de Aurelius?

Sean Lennon mantiene desde hace casi dos décadas una relación con Charlotte Kemp Muhl, modelo, música y artista estadounidense.

La pareja se conoció en el festival Coachella en 2005 y comenzó su relación en 2007. Además de compartir su vida, desarrollaron una sociedad artística que se trasladó a la música.

En 2008 formaron The Ghost of a Saber Tooth Tiger, proyecto en el que exploraron el folk, la psicodelia y el rock. La dupla también participó en otros trabajos musicales y creativos a lo largo de los años.

Ahora, esa historia compartida suma un nuevo integrante con la llegada de Aurelius.

Aurelius es el primer nieto biológico de John Lennon

John Lennon tuvo dos hijos: Julian Lennon, nacido en 1963 de su relación con Cynthia Powell, y Sean Lennon, nacido en 1975 junto a Yoko Ono.

Julian no tiene hijos, por lo que el nacimiento de Aurelius convierte a Sean en el primer hijo de John Lennon en tener descendencia.

Por su parte, Yoko tiene nietos a través de su hija Kyoko Chan Cox. Aurelius es, específicamente, el primer nieto de John Lennon.

Una familia atravesada por la música

La historia familiar de Aurelius está estrechamente ligada a la música.

Su abuelo, John Lennon, fue uno de los fundadores de The Beatles y una de las figuras más influyentes de la música popular del siglo XX. Su abuela, Yoko Ono, desarrolló una extensa trayectoria como artista y música.

Su padre, Sean Lennon, construyó posteriormente una carrera propia como compositor, intérprete y productor, además de participar en diferentes proyectos junto a otros músicos.

Incluso antes de convertirse en padre, Sean mantuvo una relación artística con la memoria de John. En 2020, por ejemplo, participó en distintos homenajes vinculados con el aniversario del nacimiento de su padre.

La llegada de Aurelius agrega ahora una nueva generación a ese árbol familiar.

El legado de John Lennon continúa casi cinco décadas después

El nacimiento también permite dimensionar la permanencia de John Lennon en la cultura popular.

Cuando Lennon murió en 1980, The Beatles ya se habían separado una década antes, pero su influencia continuó creciendo durante las décadas siguientes. Canciones como “Imagine”, “Woman” y “(Just Like) Starting Over” forman parte del repertorio que mantiene vigente su figura.

Su último álbum, Double Fantasy, había sido lanzado apenas tres semanas antes de su asesinato. En aquella producción, Lennon mostraba una faceta íntima y familiar que incluía referencias a Yoko y a su pequeño hijo Sean.

Casi 46 años más tarde, Sean es quien amplía esa historia familiar con el nacimiento de Aurelius.