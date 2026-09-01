Turrón de avena y chocolate: la receta sin horno, con pocos ingredientes y mucho sabor

El turrón de avena y chocolate es una receta popular para preparar en casa, especialmente cuando se busca algo sencillo, rápido y que rinda varias porciones.



Su combinación de avena, cacao y una textura húmeda, lo vuelve el elegido de chicos y grandes.



Generalmente lo encontramos en reuniones familiares, ferias escolares y cumpleaños, cuando se necesita una opción económica, súper rápida y sin horno, ideal para el verano.



Se trata de una preparación en capas donde se intercalan avena arrollada, cacao, azúcar y manteca, unidas por un baño de chocolate y en ocasiones, dulce de leche.



Se arma en una fuente y se lleva a la heladera hasta que quede firme y se lo pueda cortar en porciones cuadradas.

Ingredientes



2 tazas de avena arrollada instantánea



5 cucharadas de dulce de leche



4 cucharadas de cacao dulce en polvo



3 cucharadas de leche líquida



100 gr de manteca



100 gr de azúcar



100 gr de chocolate para taza, para la cobertura.

Derretir la manteca en una olla a fuego bajo.



Agregar el azúcar y el cacao. Revolver bien hasta integrar y que el azúcar se disuelva.



Incorporar la leche y el dulce de leche. Mezclar hasta que la preparación este homogénea.



Apagar el fuego y agregar la avena. Mezclar enérgicamente hasta que toda la avena esté cubierta por la mezcla.



Volcar la preparación en una fuente rectangular o cuadrada, forrada con papel manteca o film. Aplanar y emparejar la superficie con espátula o cuchara.



Derretir el chocolate para taza a baño María y cubrir la superficie del turrón.



Llevar a la heladera una ½ hora o hasta que esté firme.



Cortar en cuadrados y servir.



Algunas sugerencias:



No cocinar de más la mezcla de manteca, sólo lo justo para que el azúcar se disuelva.



Usar avena instantánea, nunca grano grueso.



Si el turrón queda muy blando, agregar más avena de a poco.



Rinde entre 12 y 16 porciones medianas.









