Desde Neuquén, convocan al reclamo de justicia por Ángel

La organización no gubernamental (ONG) Padres de Río Negro y Neuquén se sumó a la convocatoria al pedido de justicia por Ángel López que se realizará, este viernes 17, en la ciudad de Buenos Aires. Ángel es el chiquito de Comodoro Rivadavia que apenas tenía 4 años cuando, según entienden los investigadores, fue asesinado a golpes. De hecho, hay dos detenidos en prisión preventiva: su madre, Mariela Altamirano, y la pareja de esta, Maicol González.

El encuentro para pedir justicia será al pie del Obelisco donde familiares y amigos encabezarán una vigilia que se extenderá desde las 17 hasta s las 22. El padre, Luis López, está convencido de que al niño no sólo lo mataron a golpes (Altamirano tenía antecedentes de violencia), sino también “con decisiones judiciales”. En rigor de verdad, desaciertos judiciales, porque fue un juez quien entregó el niño a la mujer que lo había abandonado. Lo hizo a instancia de psicólogas que ahora están judicialmente denunciadas.

La convocatoria se ha difundido en redes sociales, bajo el lema “Justicia por Ángel”. Según se adelantó, durante el encuentro, los organizadores reclamarán la implementación de una ley más severa contra las falsas denuncias. La vigilia también será bajo la consigna “Fin al abuso en juzgados de familia”. Esos abusos tienen que ver con las ideologías de género, con las que terminan poniendo en riesgo a los niños. Ángel había pedido a llantos que no lo enviaran con quien sería su posible asesina. El juez no lo escuchó.