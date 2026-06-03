La cuenta regresiva ya comenzó. Este viernes 5 y sábado 6 de junio, el Cine Teatro Español será escenario de uno de los acontecimientos culturales más importantes del año en Neuquén: la presentación de Madama Butterfly, una de las óperas más reconocidas y conmovedoras de Giacomo Puccini.

La expectativa es enorme. No sólo por tratarse de una de las obras más emblemáticas del repertorio lírico universal, sino también porque la producción reúne a destacados artistas del Teatro Colón junto a músicos y cantantes de la Patagonia en una realización íntegramente desarrollada en la provincia.

Durante una entrevista en el programa Entretiempo de AM550, el director de escena Boris Laures y la soprano Virginia Lía Molina compartieron detalles del intenso trabajo previo y las emociones que rodean el estreno.

Para Virginia Lía Molina, quien interpretará a Cio-Cio-San —la joven geisha protagonista de la historia—, esta producción representa uno de los mayores desafíos de su carrera. "Es un rol de muchísimo virtuosismo y emoción. Es un personaje que atraviesa situaciones extremas y cuenta una historia que, de alguna manera, sigue siendo actual", explicó la artista.

La soprano destacó que la música de Puccini trasciende el propio relato y logra conectar con emociones universales. "Hay que compartir esta emoción porque va a ser mágico", afirmó.

Molina también valoró el acompañamiento de la Fundación Banco Provincia del Neuquén, de la Orquesta Sinfónica de Neuquén dirigida por Andrés Tolcachir y de un elenco que combina figuras de amplia trayectoria con artistas emergentes de la región. "Tenemos una orquesta increíble, un gran director y un elenco compartido entre artistas con carreras impresionantes y talentos que están surgiendo aquí en la Patagonia", señaló.

Este viernes 5 y sábado 6 de junio, el Cine Teatro Español será escenario de uno de los acontecimientos culturales más importantes del año en Neuquén.

Una historia que sigue interpelando al público

Estrenada en 1904, Madama Butterfly narra la historia de amor entre Cio-Cio-San, una joven japonesa de apenas 15 años, y el teniente estadounidense Pinkerton. Pero para Boris Laures, la vigencia de la obra va mucho más allá de una historia romántica. "La sociedad cambió, pero los conflictos humanos siguen siendo los mismos. Mi trabajo como director de escena es lograr que el público entienda todo lo que está pasando y pueda tomar partido", explicó.

Según el director, la ópera aborda temas profundamente actuales como la vulnerabilidad emocional, el abandono, las diferencias culturales, las expectativas frustradas y la búsqueda de identidad. "Muchas personas que vengan a verla se van a sentir identificadas, aunque no les haya ocurrido exactamente lo mismo. La obra toca aspectos sociales que muchos hemos vivido o podemos llegar a vivir", sostuvo.

Una parte del elenco ensayando la obra.

Uno de los aspectos más destacados del espectáculo es su carácter local. La escenografía fue construida íntegramente en Neuquén bajo la dirección de la arquitecta Patricia Inés Gómez, mientras que las adaptaciones finales del vestuario diseñado por Stella Maris Müller también se realizaron en la provincia.

"Es un trabajo de relojería", describió Laures al referirse a una puesta que involucra a cerca de cien artistas en escena y detrás de escena.

La producción cuenta además con la dirección musical del maestro Tolcachir al frente de la Orquesta Sinfónica de Neuquén y un elenco integrado por Virginia Lía Molina (Cio-Cio-San), Enrique Folger (Pinkerton), Luis Gaeta (Sharpless), Ana Belanko (Suzuki), César Barrera (Goro) y Roberto Castillo, entre otros.

Precisamente Tolcachir señaló que Madama Butterfly es una de las grandes obras "que ha escrito la humanidad". "Para nosotros es el mayor desafío que hemos encarado hasta el momento y la producción más ambiciosa que hemos realizado”, señaló durante una rueda de prensa. “Se trata de una gran producción en la cual tenemos una combinación de cantantes, la mitad de ellos, los protagónicos, son cantantes de muchísima experiencia en el Teatro Colón y en toda Latinoamérica, grandes voces, y cantantes de nuestra región que completan el elenco de solistas. Por otro lado, tenemos un coro que se suma a la producción, un coro de voces profesionales y por supuesto la Orquesta Sinfónica de Neuquén”.

Estrenada en 1904, Madama Butterfly narra la historia de amor entre Cio-Cio-San, una joven japonesa de apenas 15 años, y el teniente estadounidense Pinkerton.

Una tragedia universal que sigue emocionando

Considerada una de las óperas más taquilleras y representadas del mundo, Madama Butterfly continúa cautivando generaciones por la fuerza de su música y la profundidad de su historia.

La obra será interpretada en italiano y contará con sobretitulado en castellano para que el público pueda seguir cada detalle del relato.

Con localidades agotadas varios días antes del estreno y una gran expectativa entre los amantes de la música y las artes escénicas, Neuquén se prepara para vivir dos noches históricas de la mano de una de las creaciones más emblemáticas de Puccini.

Una oportunidad única para descubrir —o reencontrarse con— una historia de amor, esperanza y tragedia que más de un siglo después de su estreno sigue conmoviendo al mundo.

La entrevista al director de escena Boris Laures y a la soprano Virginia Lía Molina: