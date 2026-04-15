La Orquesta Sinfónica del Neuquén vuelve a escena con una propuesta de alto nivel artístico que promete cautivar al público local. El concierto se realizará el viernes 24 de abril a las 21 horas en el Cine Teatro Español, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. Bajo la dirección titular del maestro Andrés Tolcachir, la orquesta contará en esta ocasión con la participación especial del director invitado Fernando Angulo, sumando una mirada renovada al repertorio sinfónico.

El programa incluye obras de grandes compositores como Carl Maria von Weber, Camille Saint-Saëns y Robert Schumann, ofreciendo un recorrido por piezas fundamentales del repertorio clásico. Uno de los momentos más destacados de la velada será la participación de la solista Mara Dinello, quien aportará su talento en una interpretación que promete emocionar al público.

Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro, y el evento también será transmitido en vivo a través del canal de RTN en YouTube, ampliando el acceso a esta destacada propuesta cultural.

Con esta presentación, la Orquesta Sinfónica del Neuquén reafirma su rol como uno de los pilares culturales de la región, acercando la música académica a la comunidad y consolidando una agenda artística de primer nivel.