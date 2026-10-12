Cataratas del Iguazú: cerraron la Garganta del Diablo por una fuerte crecida del río

El Parque Nacional Iguazú cerró preventivamente este lunes el acceso al circuito Garganta del Diablo debido al fuerte aumento del caudal del río Iguazú, que superó los 12.000 metros cúbicos por segundo.

La medida fue adoptada por razones de seguridad y se mantendrá durante toda la jornada, mientras personal del área protegida realiza inspecciones para determinar el impacto que la crecida pudo haber provocado sobre las pasarelas y la infraestructura turística.

El cierre coincide con el feriado y afecta a uno de los sectores más visitados de las Cataratas del Iguazú. En redes sociales comenzaron a circular durante las últimas horas videos que muestran la magnitud del caudal.

Qué circuitos permanecen abiertos

Las autoridades aclararon que la restricción alcanza únicamente al circuito de la Garganta del Diablo. Los circuitos Superior e Inferior funcionan con normalidad, por lo que los visitantes pueden continuar recorriendo esos sectores del Parque Nacional Iguazú.

Durante este lunes se realizarán evaluaciones sobre las condiciones de la zona afectada y, a partir de los resultados y de la evolución del río, se determinarán las medidas para los próximos días.

También hubo restricciones del lado brasileño

El aumento del caudal afecta a distintos sectores del sistema de Cataratas. Este domingo, las autoridades del Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, también dispusieron el cierre de su principal pasarela ante el volumen de agua registrado.

Del lado argentino, la atención estará puesta ahora en la evolución del río y en las inspecciones de seguridad que se realizarán durante la jornada antes de determinar cuándo podrá volver a habilitarse el acceso a la Garganta del Diablo.