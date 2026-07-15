El Obelisco volvió a explotar: una multitud celebra el pase de Argentina a la final del Mundial

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra, volvió a desatar una multitudinaria celebración en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Miles de hinchas comenzaron a llegar al Obelisco apenas terminó el partido para compartir un nuevo festejo albiceleste.

Con banderas, camisetas, bombos, cánticos y bengalas, el microcentro porteño se convirtió una vez más en el epicentro de la celebración. Familias, grupos de amigos y turistas se sumaron a la fiesta para celebrar el pase del equipo dirigido por Lionel Scaloni a una nueva final mundialista.

El Obelisco, otra vez escenario de los festejos

Tal como ocurrió tras las anteriores victorias de la Selección en el torneo, el Obelisco volvió a concentrar a miles de personas que coparon las avenidas Corrientes y 9 de Julio.

El monumento permaneció rodeado por un triple vallado de seguridad, instalado de manera preventiva por el Gobierno porteño para proteger la estructura y ordenar la circulación durante la celebración.

Los hinchas celebraron la victoria con los tradicionales cánticos, banderas argentinas y bocinazos, mientras la Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo para acompañar la desconcentración y garantizar el orden en la zona.

La victoria frente a Inglaterra le permitió a Argentina clasificarse a la final del Mundial, donde enfrentará a España el próximo domingo en busca de un nuevo título.