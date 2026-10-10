Nerea Aravena encontró en las acrobacias aéreas una pasión que nunca abandonó y hoy cosecha importantes reconocimientos. Aunque actualmente estudia en San Rafael, Mendoza, representa con orgullo a su localidad, Chos Malal, y a la provincia de Neuquén.

Hay pasiones que nacen en la infancia y se convierten en un camino que se elige una y otra vez. Para Nerea, las acrobacias aéreas son mucho más que una disciplina: son parte de su historia, de su crecimiento y de un recorrido que hoy la encuentra como tricampeona provincial y con nuevos desafíos por delante.

Nacida en Chos Malal, Nerea comenzó a practicar acrobacias aéreas a los 7 años y, desde entonces, nunca dejó de hacerlo. Con el paso del tiempo, esa pasión fue creciendo hasta llevarla a competir y descubrir que también podía medirse con otras deportistas, superarse y proyectarse hacia nuevos escenarios.

Nacida en Chos Malal, Nerea comenzó a practicar acrobacias aéreas a los 7 años.

En 2024 tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su trayectoria: inscribirse de manera particular en la competencia organizada por Flavio Mendoza. El certamen cuenta con selectivas provinciales que permiten acceder a las instancias finales, y fue allí donde Nerea comenzó a cosechar resultados que hoy hablan de su dedicación y compromiso.

En su primera participación, en 2024, logró llegar a la final y obtuvo el tercer puesto en la categoría Élite. Al año siguiente volvió a competir y alcanzó el primer puesto en la final, consagrándose campeona sudamericana en la categoría Adultos Premium.

Este año, la joven volvió a destacarse en la instancia selectiva: consiguió nuevamente el primer puesto en Élite, clasificó a la final y obtuvo el puntaje más alto de la categoría Adultos. Con 98 puntos, también alcanzó la calificación más elevada de toda la selectiva, en la que participaron más de 60 acróbatas. Su desempeño incluyó, además, una mención al mejor coach, reconocimiento que ella comparte con humor y cariño con su entrenador, Tomico.

Estos resultados consolidan un nuevo logro en su carrera: Nerea es tricampeona provincial de acrobacias aéreas de Neuquén, una distinción que refleja la continuidad de su esfuerzo y su crecimiento en la disciplina.

En su primera participación, en 2024, logró llegar a la final y obtuvo el tercer puesto en la categoría Élite.

Chos Malal, siempre presente

Actualmente, Nerea se encuentra estudiando en San Rafael, Mendoza. Sin embargo, la distancia no ha cambiado su vínculo con sus raíces. Detrás de cada presentación también está el acompañamiento de su familia, que la apoya y está presente año tras año. Ese respaldo ocupa un lugar fundamental en un camino que exige dedicación, entrenamiento y organización.

Nerea no olvida de dónde viene. En cada competencia lleva consigo el nombre de Chos Malal y el orgullo de representar a Neuquén, aún cuando su vida cotidiana hoy transcurre lejos de su ciudad natal.

Este año, la joven volvió a destacarse en la instancia selectiva: consiguió nuevamente el primer puesto en Élite, clasificó a la final y obtuvo el puntaje más alto de la categoría Adultos.

Un nuevo desafío en Mar del Plata

El próximo objetivo está puesto en las finales que se realizarán en noviembre en Mar del Plata. Allí buscará volver a demostrar su talento y medirse con acróbatas de distintos puntos, en una instancia que representa una nueva oportunidad para seguir creciendo y sumar experiencia.

Su historia habla de una pasión que se sostiene desde la infancia, de decisiones que abren caminos y de una joven que encuentra la manera de compatibilizar sus estudios con aquello que ama.

Desde Chos Malal hacia nuevos escenarios, Nerea Aravena continúa construyendo su trayectoria en las acrobacias aéreas. Lo hace con resultados que la distinguen, con su familia acompañándola y con una identidad que permanece intacta: la de una joven del norte neuquino que lleva sus raíces a cada competencia y sigue apostando a sus sueños.