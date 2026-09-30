Pity Álvarez: el juicio quedó en pausa por una nueva evaluación interdisciplinaria

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz quedó momentáneamente en pausa luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenara una nueva evaluación interdisciplinaria al músico.

La decisión fue adoptada este miércoles durante una audiencia y estará a cargo del Cuerpo Médico Forense, que deberá elaborar un informe destinado a determinar las condiciones en las que podrá continuar el proceso judicial.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, estableció que los peritos deberán ser designados dentro de los próximos tres días hábiles y que la evaluación deberá realizarse durante los cinco días posteriores. De acuerdo con los plazos fijados, si el procedimiento se desarrolla según lo previsto, el 13 de octubre podría conocerse qué ocurrirá con el debate oral que tiene a Álvarez como acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.

La nueva medida se produce después de distintas situaciones que en las últimas semanas afectaron el desarrollo del juicio. La defensa del músico había reclamado en reiteradas oportunidades una nueva evaluación y había planteado objeciones vinculadas con las condiciones en las que Álvarez debía afrontar las audiencias.

Uno de sus abogados, Javier Baños, celebró la decisión del tribunal al salir de la audiencia y sostuvo que la evaluación era un pedido que la defensa venía realizando desde el comienzo del juicio.

“Es una nueva evaluación que es lo que venimos pidiendo desde el segundo cero de este juicio. Finalmente, el tribunal hizo lugar a lo que estamos solicitando”, señaló el abogado.

El futuro del debate también generó una diferencia entre las partes. Fernando Burlando, representante de la querella, cuestionó la posibilidad de una suspensión prolongada y señaló que, según su interpretación, el juicio no podría detenerse por más de diez días.

Sin embargo, el letrado reconoció que el tribunal hizo referencia a antecedentes jurisprudenciales que permitirían atravesar una situación de estas características sin que ello implique necesariamente la nulidad del proceso.

La situación actual se suma a una serie de episodios que ya habían obligado a analizar la continuidad del debate. El 23 de septiembre, el tribunal había rechazado otro pedido de suspensión formulado por la defensa y había considerado que no existía entonces una situación novedosa que justificara detener el juicio.

En aquella oportunidad, los jueces señalaron además que Álvarez no estaba obligado a concurrir personalmente a las audiencias y que podía ser representado por sus abogados, una consideración que permitió continuar con el proceso pese a las dificultades planteadas por la defensa.

Ahora, con la nueva evaluación ordenada, el tribunal deberá esperar el informe del Cuerpo Médico Forense antes de definir los próximos pasos.

Álvarez enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. La acusación es por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla una pena de hasta 25 años de prisión.

La nueva pericia no constituye una resolución sobre la responsabilidad penal del acusado. Su objetivo inmediato es aportar elementos para que el tribunal determine cómo puede continuar el proceso judicial y bajo qué condiciones puede desarrollarse el debate.

Por ahora, el juicio permanece en pausa y la próxima referencia concreta será el resultado de la evaluación interdisciplinaria y la decisión que el tribunal adopte a partir de ese informe.