Philippe Jaenada ganó el premio Goncourt tras la exclusión de un escritor por el uso de IA

El escritor francés Philippe Jaenada ganó el Premio Goncourt 2026, el reconocimiento literario más prestigioso de Francia, por su novela L’Inconnue du quai de Javel. El anuncio se realizó este martes en el tradicional restaurante Drouant de París, donde se reunió la Academia Goncourt, integrada por diez miembros.

La distinción llegó en una edición atravesada por la controversia sobre el uso de inteligencia artificial en la literatura, luego de que la institución excluyera al escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien. Su novela C’était ça ou mourir había integrado la primera selección de candidatos, pero quedó fuera tras las acusaciones de plagio y utilización de herramientas de IA.

La polémica trascendió el ámbito literario y llegó hasta las editoriales. El caso abrió una discusión sobre los límites de la inteligencia artificial en la escritura, la originalidad de las obras y los criterios que deben utilizarse para distinguir una creación humana.

Philippe Jaenada ganó el Goncourt con una novela basada en un crimen sin resolver

Jaenada, de 62 años, fue reconocido por su decimotercera novela, publicada por Flammarion. La obra reconstruye el asesinato de Louise Cansot, una joven modelo cuyo cuerpo fue encontrado a orillas del río Sena en septiembre de 1949.

La investigación policial identificó a cuatro sospechosos, pero nunca logró esclarecer el crimen. Para reconstruir la historia, el escritor trabajó con archivos policiales y recorrió los lugares relacionados con la vida de la víctima.

Cansot había llegado sola a París cuando tenía 16 años y consiguió abrirse camino como modelo, con vínculos con los pintores de Montparnasse. La novela recupera esa historia y combina investigación documental, reconstrucción histórica y narración literaria.

El reconocimiento también representa un momento importante en la trayectoria de Jaenada, que había figurado en cuatro oportunidades entre los favoritos al Goncourt.

La exclusión de Thélyson Orélien desató la polémica por la inteligencia artificial

La edición 2026 del Premio Goncourt quedó marcada por la salida de competencia de Thélyson Orélien, autor de C’était ça ou mourir (Era eso o morir), una novela que había generado interés entre los críticos y recibido comentarios favorables.

La Academia Goncourt decidió excluirlo en septiembre, después de que surgieran acusaciones de plagio y de utilización de inteligencia artificial en la elaboración del manuscrito.

El haitiano-canadiense Thélyson Orélien fue descalificado del premio ante las acusaciones de uso de inteligencia artificial

La controversia comenzó cuando una cuenta de la red social X difundió los resultados de un análisis realizado con un detector de textos generados mediante IA. Según esa evaluación, una parte importante de los fragmentos examinados presentaba indicios de haber sido producida con esa tecnología.

La institución justificó la decisión en la necesidad de preservar la integridad del premio y defender la creación literaria humana. También señaló que análisis realizados por investigadores y periodistas habían llegado a conclusiones coincidentes sobre la posible intervención de herramientas de inteligencia artificial.

Orélien rechazó haber utilizado IA para escribir la novela, aunque reconoció episodios de plagio en trabajos anteriores.

C’était ça ou mourir (Era eso o morir), de Thélyson Orélien, en el ojo de la tormenta

La editorial Boréal canceló la publicación de la novela

El conflicto tuvo un nuevo capítulo en octubre, cuando la editorial canadiense Boréal anunció la ruptura de su contrato con Orélien.

La decisión se tomó después de detectar indicios de utilización de inteligencia artificial en distintas versiones del manuscrito. La editorial, que inicialmente había respaldado al escritor, resolvió interrumpir la impresión del libro y cancelar futuras publicaciones.

El caso tuvo una repercusión considerable porque la novela ya había conseguido reconocimiento en el mercado francés: recibió críticas favorables, registró buenas ventas y obtuvo el Premio de Novela Fnac 2026.

La controversia puso en discusión no solamente la responsabilidad del autor, sino también los mecanismos de revisión editorial y los procedimientos para determinar cómo fue elaborado un texto.

EL autor haticiano canadiense Thélyson Orélien, descalificado del premio Goncourt - Foto: Noticias Argentinas

El Goncourt evalúa cambiar sus reglas frente al avance de la IA

La polémica llevó a la Academia Goncourt a considerar una modificación de su reglamento para establecer expresamente que el premio solo puede distinguir obras escritas por seres humanos.

Su presidente, Philippe Claudel, reconoció que el episodio obliga a reflexionar sobre el lugar que ocupa y ocupará la inteligencia artificial en la producción de libros.

El debate plantea una dificultad para el mundo editorial: cómo diferenciar la asistencia tecnológica de la generación de contenido y qué criterios utilizar para evaluar la autoría de una obra.

La inteligencia artificial puede intervenir en distintas etapas del proceso de escritura, desde la corrección y la documentación hasta la generación de párrafos completos. Por eso, la discusión excede la detección automática de textos y alcanza cuestiones de transparencia, responsabilidad y originalidad.

Philippe Jaenada ganó el premio Goncourt por su novela L’Inconnue du quai de Javel

Quién es Philippe Jaenada, el escritor que ganó el Premio Goncourt 2026

Nacido en Saint-Germain-en-Laye en 1964, Philippe Jaenada construyó una trayectoria literaria vinculada con la investigación de historias reales y la reconstrucción de episodios del pasado.

Entre sus obras más reconocidas se encuentra Le Chameau sauvage (El camello salvaje), que recibió el Premio de Flore en 1997, y La Serpe, distinguida con el Premio Femina en 2017.

Con L’Inconnue du quai de Javel, el autor vuelve sobre una historia criminal sin resolver y desarrolla un trabajo documental que combina archivos, testimonios y recorridos por los escenarios vinculados con el caso.

Su consagración con el Goncourt llega después de varias candidaturas y confirma el reconocimiento de una obra que se apoya en la investigación histórica como punto de partida para la narración literaria.

Qué representa el Premio Goncourt para la literatura francesa

Creado en 1903, el Premio Goncourt es uno de los reconocimientos literarios más influyentes del mundo francófono. Aunque su dotación económica es simbólica —apenas diez euros—, obtenerlo puede transformar la trayectoria comercial de un libro.

La distinción suele generar una fuerte repercusión editorial, aumentar la circulación de la obra ganadora y ampliar su llegada a lectores de distintos países alrededor del mundo.

A la luz de los acontecimientos, la edición de 2026 del Goncourt quedará asociada a la consagración de Philippe Jaenada y a una controversia que instaló la inteligencia artificial en el centro de la discusión sobre la literatura contemporánea.