Este 22 de abril de 2026 se celebra el Día de la Tierra con un lema que busca movilizar a nivel mundial: “Nuestro poder, nuestro planeta”. Esta consigna, promovida por EARTHDAY.ORG, destaca la necesidad de una respuesta conjunta entre ciudadanos, comunidades, gobiernos y empresas para enfrentar desafíos ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

El mensaje subraya que las acciones locales, desde jornadas de limpieza de playas hasta campañas de reforestación urbana y políticas nacionales de descarbonización, tienen un impacto global significativo. Se busca así vincular los esfuerzos cotidianos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos internacionales asumidos en los Acuerdos de París.

Diego Reina Anduze, director del proyecto 7 Maravillas Naturales de América, invita a sumarse a diversas iniciativas globales en esta fecha, tales como limpiezas coordinadas de ríos, playas y espacios públicos, plantaciones de árboles, ferias de consumo responsable y eventos digitales que conectan a millones de personas en distintos continentes.

Además, organizaciones ambientales, instituciones públicas y empresas con altos niveles de emisiones están llamadas a anunciar nuevas metas para reducir el uso de plástico, acelerar la transición hacia energías renovables y proteger ecosistemas estratégicos, reforzando el compromiso global.

Día de la Tierra 2026: lema global para acción contra cambio climático

En el contexto latinoamericano, el Día de la Tierra 2026 pone especial énfasis en la conservación de la Amazonía, la protección de cuencas hídricas y la promoción de economías circulares. La región, que alberga un patrimonio natural invaluable y vulnerable, se ve convocada a fortalecer políticas conjuntas, impulsar la cooperación sur-sur y aumentar las inversiones verdes que integren tanto la justicia social como la conservación ambiental.

La campaña “Nuestro poder, nuestro planeta” busca así demostrar que las acciones individuales y comunitarias son esenciales para generar un impacto positivo global, consolidando una agenda ambiental que trasciende fronteras y sectores.