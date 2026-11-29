La historia tuvo final feliz. El ejemplar de pudú que había sido visto días atrás en las inmediaciones del predio del Ejército, en San Martín de los Andes, fue rescatado y reinsertado en el bosque por personal de la Dirección Provincial de Fauna.

La presencia del animal había motivado una alerta emitida el 15 de noviembre, cuando las autoridades solicitaron a conductores circular con extrema precaución en sectores cercanos a las rutas 40, 48 y 62 debido al riesgo de que el animal intentara cruzar la calzada.

Este fin de semana, la Dirección Provincial de Fauna confirmó que sus guardafaunas lograron capturarlo y ponerlo a resguardo. Posteriormente, fue liberado en un ambiente natural adecuado y alejado del tránsito vehicular.

Un habitante emblemático de los bosques patagónicos

El pudú es considerado el ciervo más pequeño de Sudamérica y una de las especies más representativas de los bosques templados de la Patagonia. De hábitos reservados y difícil observación, suele desplazarse entre la vegetación densa, donde encuentra refugio y alimento.

Por esa razón, la aparición de ejemplares en áreas urbanizadas o cercanas a rutas genera preocupación entre especialistas y organismos de conservación, tanto por la seguridad del animal como por la de los conductores.

El trabajo de los guardafaunas

Desde la Dirección Provincial de Fauna destacaron la labor del equipo que participó del operativo, que permitió localizar al ejemplar, capturarlo sin ocasionarle daños y devolverlo a un entorno más seguro.

"La fauna silvestre de Neuquén se cuida en el territorio", señalaron desde el organismo al comunicar el resultado de la intervención y agradecer el trabajo realizado por los guardafaunas.

El rescate evitó que el pudú continuara desplazándose por una zona de alta circulación vehicular, donde corría riesgo de sufrir atropellamientos o lesiones.

Un recordatorio para proteger la fauna silvestre

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de conducir con precaución en áreas cercanas a bosques y corredores biológicos. La reducción de la velocidad y el aviso inmediato a las autoridades ante la presencia de animales silvestres son acciones clave para prevenir accidentes y contribuir a la conservación de especies nativas.