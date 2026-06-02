La muerte de varios pudúes atropellados en rutas cercanas al Paso Cardenal Samoré encendió las alarmas de las autoridades ambientales chilenas. La situación llevó a reactivar una campaña de concientización vial para proteger a esta especie nativa, conocida por ser el ciervo más pequeño del mundo.

La iniciativa fue impulsada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Chile luego de que se registraran varios atropellos de ejemplares en los últimos meses en la región de Los Lagos. El operativo busca alertar a camioneros, conductores de colectivos y turistas sobre la presencia de fauna silvestre en las rutas que atraviesan áreas protegidas.

Actualmente, equipos de guardaparques, organismos de control fronterizo y organizaciones ambientalistas distribuyen material informativo y adhesivos en el complejo fronterizo para promover una conducción más segura en zonas donde habita esta especie vulnerable.

El animal que encendió la alarma

El pudú es un pequeño ciervo nativo de los bosques templados del sur de Argentina y Chile. Un ejemplar adulto suele medir entre 35 y 45 centímetros de altura y pesar entre 7 y 13 kilos, características que lo convierten en el cérvido más pequeño del planeta.

Su aspecto es inconfundible: cuerpo compacto, patas cortas, pelaje marrón oscuro y, en el caso de los machos, pequeñas astas que rara vez superan los 10 centímetros.

Aunque suele pasar desapercibido por sus hábitos esquivos, cumple un rol importante en los ecosistemas boscosos al dispersar semillas y contribuir a la regeneración natural del bosque.

Un corredor vial atravesado por fauna silvestre

El Paso Cardenal Samoré atraviesa sectores de alto valor ecológico dentro del Parque Nacional Puyehue. Allí, los animales cruzan con frecuencia las rutas en busca de alimento, refugio o nuevas áreas de desplazamiento.

Para el pudú, esta situación representa una amenaza creciente. Su pequeño tamaño dificulta que los conductores puedan detectarlo a tiempo, especialmente durante la noche o en condiciones climáticas adversas.

A esto se suma que la especie posee una baja tasa reproductiva, por lo que la pérdida de cada ejemplar tiene un impacto significativo en la conservación de la población.

¿Por qué aumentan los atropellos?

Según explicaron desde CONAF, en los últimos meses se registraron varios casos de animales muertos en distintos puntos de la región de Los Lagos.

"Lamentablemente, en el último tiempo se han registrado atropellos de varios ejemplares en distintas zonas. Por eso reactivamos esta campaña; necesitamos el compromiso de todos", señaló Fernando Gebhard, director regional de CONAF Los Lagos.

La cercanía de la temporada invernal también genera preocupación. Durante esos meses suele incrementarse el tránsito de camiones y turistas que cruzan la cordillera, aumentando las probabilidades de encuentros entre vehículos y fauna silvestre.

Una especie protegida en ambos lados de la cordillera

El pudú está protegido por la legislación ambiental de Argentina y Chile debido a la presión que enfrenta sobre su hábitat natural.

Además de los atropellos, las principales amenazas incluyen:

Pérdida y fragmentación de bosques nativos.

Ataques de perros asilvestrados.

Expansión urbana y actividades humanas.

Incendios forestales.

Los especialistas advierten que la combinación de estos factores puede afectar seriamente la supervivencia de las poblaciones locales si no se fortalecen las medidas de conservación.

Un cambio cultural detrás de la campaña

Más allá de reducir la cantidad de atropellos, la campaña "Lento por la Fauna" apunta a instalar una idea más amplia: que la protección de la biodiversidad forme parte de la seguridad vial.

La recomendación principal para quienes transitan por zonas boscosas es disminuir la velocidad, mantener la atención permanente sobre la calzada y respetar la señalización vinculada a la presencia de animales silvestres.

Las autoridades ambientales chilenas continuarán con las acciones de concientización en el Paso Samoré durante la temporada de mayor circulación vehicular.

El objetivo es reducir los incidentes y recopilar información que permita identificar los sectores más críticos para la fauna, con vistas a futuras medidas de mitigación y protección.