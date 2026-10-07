Hay lugares que resumen la historia de una localidad y en Villa La Angostura, uno de ellos es sin dudas el puerto. Ubicado junto al istmo de Quetrihué, en el sector fundacional de la ciudad, este rincón a orillas del lago Nahuel Huapi fue escenario de los primeros años de crecimiento de la localidad.

Actualmente, es considerado uno de los paseos más elegidos por vecinos y turistas, pero durante décadas cumplió una función mucho más trascendente: conectar a la comunidad con el resto de la Patagonia.

Cuando el lago era el camino

A comienzos del siglo XX, cuando los caminos terrestres eran escasos y difíciles de transitar, la navegación era una herramienta fundamental para la comunicación y el abastecimiento de la región.

Por el lago llegaban personas, correspondencia, provisiones y noticias, ya que las embarcaciones permitían mantener el vínculo entre los pobladores dispersos en una Patagonia todavía en plena etapa de organización y crecimiento. En aquellos años, el puerto era mucho más que un lugar de embarque: era el punto de encuentro entre un pueblo naciente y el mundo exterior.

Un paseo entre edificios históricos

Con el paso del tiempo, alrededor del puerto fueron surgiendo varios de los edificios que hoy forman parte del patrimonio histórico local.

La antigua oficina de Parques Nacionales, el edificio que actualmente ocupa Prefectura Naval Argentina, la Vieja Usina, el Juzgado de Paz y el emblemático muelle forman parte del Circuito Histórico oficial de Villa La Angostura y conservan el legado de las primeras décadas de desarrollo de la localidad.

Un lugar que sigue siendo protagonista

Aunque los tiempos cambiaron y las rutas reemplazaron al lago como principal vía de acceso, el puerto mantiene un lugar privilegiado en la identidad angosturense. Desde allí parten excursiones lacustres, llegan visitantes de todo el país y se puede disfrutar de una de las vistas más representativas del Nahuel Huapi. Además, en la zona funciona el Museo Histórico Regional, espacio dedicado a preservar la memoria de la comunidad.

Mucho más que una postal

Para muchos turistas, el puerto es simplemente uno de los lugares más lindos para fotografiar. Sin embargo, detrás de su belleza hay una historia que pocos conocen. Caminar por sus muelles y senderos es recorrer el escenario donde comenzó a escribirse gran parte de la historia de Villa La Angostura, cuando el lago era el camino y el puerto era el corazón de la vida local.