Separadas por apenas unos minutos de caminata, Bahía Mansa y Bahía Brava, en Villa La Angostura, ofrecen dos caras opuestas del lago Nahuel Huapi. Mientras una refleja un espacio de descanso entre aguas tranquilas, la otra muestra la fuerza de la Patagonia en un entorno donde predomina el viento y las olas. En cualquier época del año, este rincón de Villa La Angostura sorprende a quienes buscan descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos de la localidad.

El lugar donde el Nahuel Huapi parece un espejo

Ubicada en el acceso a la península de Quetrihué, Bahía Mansa hace honor a su nombre. Sus aguas suelen presentarse serenas y protegidas del viento, creando una postal que refleja el bosque patagónico, la vegetación y las montañas que rodean al lago.

Este sitio es uno de los preferidos por familias, caminantes y fotógrafos que encuentran allí un espacio ideal para contemplar el paisaje y disfrutar de la tranquilidad característica de la cordillera neuquina.

Durante el verano, la playa se convierte en un punto de encuentro para residentes y visitantes, mientras que en otoño e invierno ofrece imágenes dominadas por los colores del bosque y la calma de la temporada baja.

Cuando el lago muestra su lado más silvestre

A pocos metros de distancia aparece un escenario completamente diferente: del otro lado de la península, Bahía Brava presenta una faceta más intensa del Nahuel Huapi.

Allí el viento suele hacerse sentir con mayor fuerza y las olas frecuentemente golpean la costa, generando un paisaje dinámico que contrasta con la serenidad de Bahía Mansa. La combinación de agua, bosque y roca convierte al lugar en uno de los rincones más fotografiados de Villa La Angostura.

Un paseo ideal para hacer en cualquier época del año

Uno de los principales atractivos de Bahía Mansa y Bahía Brava es su fácil acceso. El recorrido de este emplématico punto de la localidad puede realizarse en pocos minutos y forma parte de una salida ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado del centro de Villa La Angostura.

Además, el sector constituye la puerta de entrada al tradicional sendero hacia el Bosque de Arrayanes, uno de los paseos más famosos y populares dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El rincón que enamora a turistas y residentes

Pese a ser uno de los lugares más conocidos de la localidad, Bahía Mansa y Bahía Brava conservan la capacidad de sorprender: los amaneceres, los atardeceres y los cambios de color que ofrece cada estación convierten al sector en una parada obligada para quienes recorren Villa La Angostura. Un clásico que no pasa de moda.

Dos playas vecinas, un mismo lago y dos escenarios completamente distintos explican por qué este rincón de la península de Quetrihué sigue siendo una de las postales más representativas de la Patagonia neuquina.