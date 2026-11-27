El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la condena contra el productor rural Ricardo Adolfo La Regina por haber pasado con una retroexcavadora sobre una colonia de pingüinos de Magallanes en la zona de Punta Tombo. De este modo, quedó firme la sentencia a tres años de prisión condicional y el decomiso de la maquinaria utilizada.

Qué resolvió el Superior Tribunal de Justicia de Chubut sobre Ricardo La Regina

El máximo tribunal provincial rechazó el último recurso presentado por la defensa y ratificó de manera definitiva la pena impuesta originalmente el 20 de noviembre de 2024 por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal.

El fallo previo ya había sido confirmado en mayo de 2025 por la Cámara Penal de Trelew, instancia tras la cual Ricardo La Regina intentó revertir la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Además de los tres años de prisión de ejecución condicional, la resolución judicial mantiene firme el decomiso de la retroexcavadora con la que se ejecutaron las tareas ilegales sobre el ecosistema protegido.

Cómo fue la destrucción de nidos y pingüinos en Punta Tombo

Los hechos juzgados ocurrieron entre agosto y diciembre de 2021 en un sector de Punta Clara, ubicado inmediatamente al norte de la reserva natural de Punta Tombo, en la provincia de Chubut.

Durante esa etapa, Ricardo La Regina realizó trabajos de desmonte y apertura de caminos con maquinaria pesada en plena temporada reproductiva, removiendo el suelo en un área donde se concentra una de las mayores colonias de reproducción de pingüinos de Magallanes.

La investigación judicial comprobó que las intervenciones destruyeron decenas de nidos y huevos, además de provocar la muerte tanto de pichones como de ejemplares adultos.

Qué pruebas permitieron probar el daño ambiental y por qué sienta precedente

Para reconstruir la magnitud de la destrucción en Punta Clara, la Fiscalía reunió imágenes satelitales, estudios cartográficos, registros fotográficos, informes técnicos y testimonios de especialistas en conservación marina.

Ese respaldo científico permitió acreditar el impacto directo sobre la fauna silvestre y sostener la acusación penal contra Ricardo La Regina durante todo el proceso judicial.

El expediente adquirió repercusión internacional y quedó asentado como un precedente judicial clave en la Argentina en materia de delitos ambientales y protección de especies protegidas.