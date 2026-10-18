Tras más de un siglo sin un descubrimiento de este tipo, un grupo de científicos ha logrado identificar una nueva especie de pingüinos. El pygoscelis kerguelensis, también conocido como pingüino papúa del sureste, vive en las remotas islas Kerguelén a casi 2000 km al norte de la Antártida.
Tienen un aspecto casi idéntico a los otros pingüinos papúa y hasta hace poco los expertos pensaban que todos pertenecían a la misma especie.
Sin embargo los científicos que ahora estudian sus genes, creen que en realidad existen cuatro especies distintas: la del norte, la del sur, la del sureste y la del este y apuntan a que cada uno tuvo una evolución diferente.
El Pygoscelis Kerguelensis habita en uno de los lugares más aislado del planeta, las islas Kerguelén, también conocidas como islas de la Desolación, ubicadas al sur del océano Índico.
Como especie de pingüino era hasta ahora desconocida, lo que lo convierte en la primera en ser identificada en más de 100 años. La última fue el pingüino saltarrocas del norte (Eudyptes moseleyi), anunciada en 1921.
Los papúa se diferencian de otras especies de pingüinos, principalmente por su dieta variada, comen cualquier cosa que puedan atrapar en el agua. Esto les facilita la supervivencia en comparación con pingüinos como los emperadores y los de Adelia, que tienen dietas más específicas y a veces tienen dificultades para encontrar esos alimentos.
Por esa razón es que los científicos aseguran que los pingüinos gentú evolucionaron de manera diferente.
Como no se alejan mucho de sus colonias reproductoras y anidan en el mismo lugar año tras año, se han desarrollado diferentes poblaciones que se adaptaron a sus regiones específicas.
Este descubrimiento llega en un momento incierto para tres de estas especies, ya que el calentamiento global afecta a las regiones antárticas y sub antárticas, consideradas su hogar por estos pingüinos.
Es muy importante que las instituciones de conservación de todos los países involucrados, reconozcan y tomen las medidas adecuadas para salvar a estas tres especies de pingüinos papúa.
Los investigadores utilizaron modelos de predicción climática para evaluar cómo se adaptarán los papúa al cambio. Determinaron que, en un escenario moderado, todas las especies subantárticas que habitan islas, encontrarán su hábitat inhabitables para 2050. Habrá pocas o ninguna isla adecuada a la que puedan trasladarse.
La cantidad y variedad de datos obtenidos para este estudio, tendrán otros usos, por ejemplo para la investigación sobre la gripe aviar, que actualmente está afectando gravemente a las poblaciones de pingüinos, aves y mamíferos en todo el mundo.