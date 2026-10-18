Tras más de un siglo sin un descubrimiento de este tipo, un grupo de científicos ha logrado identificar una nueva especie de pingüinos. El pygoscelis kerguelensis, también conocido como pingüino papúa del sureste, vive en las remotas islas Kerguelén a casi 2000 km al norte de la Antártida.



Tienen un aspecto casi idéntico a los otros pingüinos papúa y hasta hace poco los expertos pensaban que todos pertenecían a la misma especie.



Sin embargo los científicos que ahora estudian sus genes, creen que en realidad existen cuatro especies distintas: la del norte, la del sur, la del sureste y la del este y apuntan a que cada uno tuvo una evolución diferente.