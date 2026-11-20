El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó este viernes 20 de noviembre el decreto que convoca a las elecciones en Chubut para el domingo 21 de marzo de 2027. Los comicios provinciales definirán gobernador, vicegobernador, intendentes y diputados bajo un nuevo Código Electoral que elimina las PASO e incorpora la Boleta Única.

Qué cargos se votan en las elecciones de Chubut y qué dijo Ignacio Torres

Los ciudadanos chubutenses elegirán el 21 de marzo de 2027 a las próximas autoridades para gobernador, vicegobernador, intendentes y diputados provinciales correspondientes al período 2027-2031.

Al oficializar el cronograma electoral de la provincia patagónica, el mandatario Ignacio Torres remarcó que el desdoblamiento apunta a centrar la discusión pública en la agenda local: «El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes».

Cómo funciona el nuevo Código Electoral con Boleta Única y sin PASO

La votación de 2027 estrenará el primer Código Electoral propio de Chubut, que suprime las elecciones primarias (PASO) e implementa la Boleta Única de Papel en toda la jurisdicción.

La normativa provincial establece además el debate obligatorio entre los candidatos a gobernador, la paridad de género en la conformación de listas y la creación de una Secretaría Electoral permanente para organizar los procesos comiciales.

La Legislatura de Chubut sancionó esta reforma en noviembre de 2024 con 25 votos a favor y uno en contra, poniendo fin a la etapa en la que el distrito patagónico era la única provincia argentina que carecía de un código electoral propio.

Ficha Limpia y eliminación de fueros para los candidatos en 2027

El régimen que regirá las elecciones en Chubut incorpora la aplicación efectiva de Ficha Limpia, una cláusula que impide postularse a cargos electivos a cualquier persona que tenga una condena por delito doloso.

A esta exigencia se suma la eliminación de los fueros para funcionarios y legisladores provinciales, una medida que obtuvo el respaldo del 63% de los votantes en el referéndum realizado en octubre de 2025 y que entrará plenamente en vigencia durante el próximo ciclo institucional.