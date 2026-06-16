Quién es el adolescente investigado por una posible conexión con terrorismo y qué hallaron en su casa

La Justicia Federal de La Pampa lleva adelante una investigación sobre un adolescente argentino de 15 años que habría mantenido contacto, a través de internet, con un joven australiano de 17 años detenido en la ciudad de Canberra bajo sospecha de estar involucrado en actividades vinculadas al terrorismo.

Qué pista permitió dar con el adolescente de La Pampa

La causa se inició luego de que las autoridades australianas analizaran teléfonos celulares y computadoras secuestradas al adolescente detenido en ese país. Durante esas pericias surgieron conversaciones y comunicaciones digitales con un menor residente en Argentina, lo que motivó una alerta internacional y la apertura de una investigación judicial en territorio argentino.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la pesquisa se encuentra en una etapa preliminar y que el objetivo principal es determinar el alcance real de esos contactos: si se trató únicamente de intercambios virtuales o si existió algún tipo de planificación o participación en conductas ilícitas.

A raíz de la información recibida, la Justicia Federal ordenó un allanamiento en la vivienda del adolescente. Durante el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que actualmente son sometidos a peritajes informáticos para reconstruir las comunicaciones mantenidas con el joven australiano.

Además, según trascendió, en el domicilio también fueron incautadas armas, una máscara de gas y productos químicos, elementos que quedaron incorporados al expediente y cuya procedencia y eventual utilización forman parte de la investigación. No obstante, las autoridades aclararon que el hallazgo de estos objetos no implica por sí mismo la comisión de un delito y que será el avance de las pericias el que permita determinar su relevancia dentro de la causa.

Por el momento, no existe una acusación formal contra el menor ni se informó sobre su detención. Debido a su edad, la investigación se desarrolla bajo estricta reserva y con intervención de organismos especializados en delitos complejos y análisis digital.

El caso vuelve a poner el foco sobre el seguimiento de comunidades y contactos virtuales de alcance internacional que, en los últimos años, comenzaron a ser objeto de investigaciones judiciales en distintos países por la difusión de contenidos extremistas o violentos. En Argentina, diversas causas recientes vinculadas a amenazas masivas o ataques planificados tuvieron origen en alertas internacionales y en el análisis de redes sociales y plataformas de mensajería.

Las autoridades remarcaron que la investigación continúa abierta y que, por ahora, todas las hipótesis permanecen bajo análisis. El desafío será determinar si detrás de esas conversaciones existió algo más que un vínculo virtual o si, efectivamente, hubo algún grado de participación en actividades de carácter extremista.