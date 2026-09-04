Quién era el reconocido enólogo y montañista mendocino de 49 años que murió mientras escalaba en los Alpes franceses

La montaña y el mundo del vino quedaron unidos por una noticia que conmocionó a toda la provincia de Mendoza. Gabriel Ansiaume, un reconocido enólogo y apasionado por el montañismo, murió tras sufrir un accidente mientras realizaba una escalada en los Alpes franceses. La víctima tenía 39 años, según la información de los medios que difundieron el caso, y se encontraba junto a otro argentino, que resultó gravemente herido y permanece internado.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la Aiguille du Peigne, una de las reconocidas agujas del macizo del Mont Blanc, en la zona de Chamonix. La cumbre alcanza los 3.192 metros de altura sobre el nivel del mar y presenta sectores de elevada dificultad técnica.

Una caída durante el descenso en una zona de alta montaña

Según informó el diario francés Le Parisien, Ansiaume y su compañero se encontraban realizando un circuito de escalada cuando ambos resbalaron y cayeron hacia el corredor de los Papillons. Por el momento, las autoridades francesas no pudieron establecer con precisión qué provocó el accidente.

Otros escaladores que se encontraban en la zona advirtieron lo ocurrido y dieron aviso a los servicios de emergencia. Poco después, integrantes del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix arribaron al lugar para realizar el operativo de rescate.

Los especialistas no pudieron hacer nada para salvar al montañista mendocino, quien murió como consecuencia de la caída.

Su compañero de travesía, también argentino, sobrevivió al accidente, aunque sufrió heridas de gravedad. Fue evacuado y trasladado de urgencia al hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y continúa internado.

Gabriel Ansiaume, alias "Rata", tenía 39 años y falleció tras accidentarse en los Alpes franceses - Foto: MDZ Online

Gabriel Ansiaume, una vida entre el vino y la montaña

Ansiaume era conocido en Mendoza por su trayectoria dentro de la industria vitivinícola. Colegas y amigos lo apodaban “Rata” y lo describían como una persona estrechamente vinculada tanto a su profesión como a la actividad de montaña.

En los últimos años había encarado distintos proyectos relacionados con el mundo del vino. Entre ellos se encontraba el desarrollo de una línea de vinos que impulsaba junto a su amigo Federico Vargas Arizu, según informó el diario mendocino Los Andes.

La noticia de su muerte generó muestras de dolor entre quienes compartieron con él proyectos profesionales y experiencias personales.

El mensaje de despedida de Tierras Altas

Una de las despedidas más sentidas fue la que publicó la Bodega Tierras Altas en sus redes sociales. Con una fotografía de Ansiaume, expresaron que vivió el vino a su manera y llenó sus vidas de momentos felices y que lo iban a extrañar.

La investigación del accidente continúa en Francia para determinar las circunstancias exactas de la caída. Mientras tanto, familiares, amigos y colegas esperan el regreso de los restos del montañista mendocino, cuya vida estuvo marcada por dos grandes pasiones: el vino y las montañas.