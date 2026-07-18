Rescataron a 23 montañistas en medio de una intensa nevada en la provincia de Mendoza

Un intenso temporal de nieve desatado en la provincia de Mendoza obligó a desplegar una serie de operativos para rescatar a 23 personas que habían quedado atrapadas en la zona de la alta montaña en la provincia de Mendoza, según confirmaron las autoridades locales. El procedimiento más importante se llevó a cabo en Puente del Inca, localidad ubicada a 190 kilómetros al oeste de la ciudad capital.

Dónde se desarrollaron los operativos de rescate en Mendoza y qué consejos brindaron a montañistas

En la zona de Puente del Inca fueron asistidas doce personas, mientras que en Horcones fueron rescatadas cinco. Por su parte, en Penitentes rescataron a cuatro y otras dos, en Las Cuevas. 23 en total.

En todos los casos, los rescatistas debieron afrontar extremas condiciones climáticas, con fuertes nevadas y la presencia del denominado viento blanco, que forma una cortina que dificulta notoriamente la visibilidad y la orientación. Más allá de las dificultares, los rescatistas pudieron socorrer a los montañistas y ponerlos a salvo.

Registro histórico de nieve acumulado en una zona de alta montaña

Las intensas nevadas comenzaron este miércoles 15 de julio en sectores de alta montaña, y según los reportes oficiales, hasta este sábado ya se habían acumulado más de tres metros de nieve. Esta cifra constituye un registro histórico.

En tanto, para los próximos días, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones similares. Condiciones que, incluso, podrían extenderse hasta fines de este mes.

El pedido de las autoridades para los residentes mendocinos y turistas para las vacaciones de invierno

Ante este escenario, las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución y evitar, especialmente, la circulación vehicular en la zona cercana a la cordillera mendocina.

La semana pasada, en tanto, el Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) había rescatado a otros cuatro andinistas en las inmediaciones del Cerro Penitentes: las personas fueron localizadas y rescatadas con éxito a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional Número 7.