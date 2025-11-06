En un encuentro, representantes del ministerio de Turismo provincial, de municipios y entidades públicas y privadas de Argentina y Francia mantuvieron una reunión virtual de trabajo a fin de dar comienzo a la etapa del proyecto del acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Neuquén, el ministerio de Europa y de Relaciones Exteriores de Francia y la ONG Tétraktys sobre Montañas Sostenibles en los Alpes y la Patagonia.

Durante el encuentro se pudieron intercambiar las impresiones del anterior proyecto trianual denominado "Montañas y Lagos", y de las expectativas volcadas a esta nueva edición. En esta se pondrá el foco en una mayor vinculación y participación de las juventudes con la conservación ambiental y el turismo y deportes de montaña como motor de desarrollo socio económico.

El convenio incluye el refuerzo del senderismo en la provincia, promover a jóvenes como embajadores de ecoturismo y territorio e impulsar buenas prácticas para la preservación del medio ambiente.

Posteriormente se realizó la firma presencial del Memorándum de Entendimiento por parte de los socios franceses, con el compromiso de traer el documento para realizar lo propio en Argentina. Se realizará durante la primera quincena de diciembre, con el objetivo de fortalecer las capacidades de instalación de sistemas de saneamiento autónomos en Villa La Angostura y Villa Traful.

Destacaron que la primera etapa de cooperación desarrollada entre 2023 y 2025 permitió fortalecer la gestión conjunta entre los territorios involucrados y valorar el aporte de cada socio. Esta iniciativa se convierte en una herramienta clave para preparar a la comunidad frente al crecimiento turístico impulsado por el gobierno provincial.

Por parte de Argentina, participaron el equipo técnico de COPADE, de la subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén, Intendencia de Parque Nacional Nahuel Huapi, Jefatura de Guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi, el secretario y la subsecretaria de Turismo de Villa La Angostura.

Desde Francia, hicieron lo propio autoridades y técnicos de Resacoop, presidencia de Comunidad de Municipios de Oisans, presidencia de Comunidad de Municipios de Matheysine, intendencia de Chamrousse, dirección general de Servicios de Chamrousse, dirección general de Servicios de Oisans, vicepresidencia de Turismo de Comunidad de Municipios de Matheysine, dirección de ONG Tetraktys y la coordinadora de Proyectos de América Latina de la ONG Tetraktys.