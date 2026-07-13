Quién es Juan Nápoli, el banquero libertario que festejó con Martín Insaurralde

La difusión de un video en redes sociales volvió a poner en el centro de la escena a Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores y ex candidato a senador nacional por La Libertad Avanza. En las imágenes se lo observa junto al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, durante un festejo por el triunfo de la Selección argentina.

El encuentro se desarrolló en un departamento de Puerto Madero, donde un grupo de personas siguió el partido de Argentina ante Suiza por el Mundial 2026. El inmueble pertenece al desarrollador inmobiliario Rodrigo Fernández Prieto, según la información publicada este lunes.

Nápoli es un empresario con trayectoria en el sistema financiero argentino y preside el Banco de Valores. Durante la campaña presidencial de 2023 fue uno de los primeros referentes del sector en respaldar públicamente a Javier Milei y posteriormente integró la lista de candidatos a senadores nacionales de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque no consiguió ingresar al Congreso, durante aquel período tuvo cercanía con el armado libertario y fue identificado como uno de los referentes económicos próximos al entonces candidato presidencial. Con el paso del tiempo perdió protagonismo dentro del espacio oficialista.

El nombre del banquero también aparece en una investigación judicial vinculada al sistema de importaciones SIRA, vigente durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa analiza presuntas maniobras relacionadas con empresas que habrían obtenido autorizaciones para acceder a dólares al tipo de cambio oficial mediante operaciones de importación bajo investigación.

En ese expediente declaró como testigo colaborador el financista Francisco Hauque, quien mencionó a Nápoli y también hizo referencia a exfuncionarios nacionales relacionados con la administración del sistema. La investigación continúa en trámite y no existe una condena contra el banquero por esos hechos.

La aparición de Nápoli junto a Insaurralde generó repercusión por el perfil político y judicial de ambos. El exjefe de Gabinete bonaerense continúa bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que el empresario financiero volvió a quedar expuesto públicamente por su participación en la reunión.

Tras la difusión de las imágenes, Nápoli realizó un descargo público en el que reivindicó el derecho a la intimidad y cuestionó la difusión de registros de una reunión privada sin consentimiento.