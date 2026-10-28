Quién es Viviana Giacaman Sarah, la periodista que defenderá la libertad de expresión en América

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió a la periodista y politóloga chilena Viviana Giacaman Sarah para conducir la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), una oficina clave para el monitoreo de las condiciones en las que trabajan periodistas y medios de comunicación en el continente.

La designación se produjo después de un proceso internacional que reunió a 145 postulantes y contó con una consulta pública en la que se recibieron 258 cartas y observaciones de organizaciones de la sociedad civil y Estados miembros.

Giacaman Sarah asumirá formalmente el 1 de diciembre de 2026. Su nombramiento ya fue comunicado al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien expresó su acuerdo con la decisión.

La CIDH destacó para su elección la experiencia técnica, capacidad de liderazgo y trayectoria de la periodista para articular acciones con gobiernos, organizaciones sociales y diferentes actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Más de 20 años vinculada a los derechos humanos

Viviana Giacaman Sarah es chilena, periodista y politóloga. Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown y acumula más de dos décadas de trabajo en áreas vinculadas con la libertad de expresión, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.

Uno de los puntos centrales de su trayectoria está directamente relacionado con el ejercicio del periodismo: desde organizaciones de la sociedad civil impulsó y lideró programas de protección para periodistas en 15 países de la región.

Ese trabajo también la llevó a mantener una colaboración sistemática con la propia CIDH y con la Relatoría Especial que ahora pasará a conducir.

Su recorrido profesional incluye además un paso como jefa de una oficina nacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la conducción del área de comunicación estratégica del Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile.

También desarrolló tareas vinculadas con la construcción de coaliciones regionales y la movilización de recursos para iniciativas relacionadas con derechos humanos y democracia.

Una elección entre 145 candidatos

El proceso para encontrar al nuevo responsable de la Relatoría comenzó en abril de este año, bajo los mecanismos establecidos por la OEA. La convocatoria reunió a 145 postulantes y posteriormente se abrió una instancia de consulta pública para que organizaciones de la sociedad civil y Estados miembros pudieran realizar aportes sobre las candidaturas.

Durante esa etapa se presentaron 258 cartas y observaciones. Finalizado el proceso, la Comisión Interamericana seleccionó a Giacaman Sarah y remitió su decisión al secretario general de la OEA antes de oficializar el nombramiento.

Por qué la Relatoría es clave para periodistas y medios

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tiene sede en Washington D.C. y funciona de manera permanente e independiente dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Su misión es promover y proteger el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en todo el continente, además de realizar un seguimiento de las condiciones existentes para su ejercicio en los distintos países que integran el sistema interamericano.

Ese mandato coloca al organismo frente a cuestiones directamente relacionadas con el trabajo de periodistas y medios de comunicación, particularmente ante situaciones que puedan afectar el libre ejercicio de la profesión y el derecho de la sociedad a recibir información.

Con su llegada a la conducción de la Relatoría el próximo 1 de diciembre, Giacaman Sarah trasladará a ese organismo una trayectoria que ya incluye más de 20 años de trabajo en derechos humanos y experiencias de protección de periodistas en 15 países de América Latina.