Quiso demostrar que su auto podía manejar solo y terminó chocando contra un patrullero

Lo que debía ser una demostración tecnológica terminó en un insólito accidente en Islamabad, Pakistán. Un estudiante de Ingeniería Informática intentaba mostrar cómo funcionaba el vehículo autónomo que había desarrollado de manera casera cuando el automóvil perdió el control y terminó chocando contra un patrullero estacionado frente al Parlamento.

El protagonista fue identificado como Ehsan Zafar, quien había modificado el automóvil para que pudiera desplazarse sin una persona al volante. El sistema utilizaba conexiones satelitales y de Internet para recibir las instrucciones durante el recorrido.

En el video que se viralizó en redes sociales se observa el momento en que Zafar pone en funcionamiento el vehículo y comienza la demostración. Sin embargo, pocos segundos después, el auto deja de responder como estaba previsto y cambia su trayectoria hasta impactar contra el vehículo policial.

Según explicó posteriormente el estudiante, durante la prueba había enviado una indicación equivocada al sistema. A eso se sumó una pérdida de conexión que hizo que el automóvil dejara de responder correctamente a los comandos.

El choque ocurrió en una zona controlada y con poco tránsito, por lo que no hubo consecuencias mayores ni personas heridas. El patrullero se encontraba estacionado frente al Parlamento cuando recibió el impacto.

La situación también tuvo una particular consecuencia para el joven. Después de analizar lo ocurrido, la Policía local no encontró un delito en su accionar y, en lugar de iniciar una causa penal, destacó sus conocimientos y capacidad para desarrollar tecnología.

El episodio volvió a poner en escena uno de los principales desafíos de los vehículos autónomos: la tecnología puede reducir la intervención humana al volante, pero también depende de sistemas de sensores, software y comunicaciones que deben funcionar correctamente para evitar situaciones inesperadas.

En este caso, una prueba pensada para mostrar el futuro de la movilidad terminó ofreciendo una imagen bastante más concreta de sus desafíos: un auto que debía conducir solo y que terminó chocando contra un patrullero.