Fórmula Lanín: estudiantes de escuelas técnicas de todo Neuquén construirán autos eléctricos para competir en un torneo

La competencia automovilística neuquina ‘Fórmula Lanín’ fusiona la tradición fierrera local con innovación tecnológica y el compromiso ambiental, para que los estudiantes de Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) y también EPEAS, experimenten creando íntegramente un auto sustentable. La inscripción online se encuentra abierta hasta el 31 de julio.

La propuesta pedagógica se centra en el desarrollo integral de un vehículo eléctrico; esto contempla el diseño, construcción y testeo de un auto bajo reglamento técnico estricto. Del desafío que contribuye a formar profesionales capaces de responder a las demandas del mundo contemporáneo, participarán 160 estudiantes organizados en 32 grupos mixtos que correrán circuitos callejeros en cuatro localidades neuquinas.

Esta iniciativa, que surge del Ministerio de Educación, se articula con Fundación YPF, CALF, Pan American Energy y Nippon Car como aliados. La misma se presentó este lunes en el auditorio del Consejo Provincial de Educación (CPE) y contó con la concurrencia de funcionarios de la cartera educativa encabezada por Soledad Martínez; la coordinadora de Desafío Eco de Fundación YPF, Macarena Morales; en representación de la cooperativa CALF, su presidente Marcelo Severini, la secretaria general Yenny Fonfach, y la gerenta de Finanzas, Florencia Quiroga; en tanto que por la empresa Nippon Car participó su titular Edgardo Aguirre junto a Malen Reta; y por Pan American Energy (PAE) la coordinadora de Relaciones Institucionales, Angélica Giacchetta.

Durante el acto Martínez explicó que Fórmula Lanín “es un proyecto que proponemos enlazar con el Desafío Eco, que anualmente se lleva adelante”. Sobre la distribución y el alcance federal en la Provincia señaló “con esta propuesta todas las escuelas técnicas van a recibir su kit, todas van a poder desarrollar su prototipo, y van a tener la oportunidad de participar de una instancia local no solamente en la Provincia, sino también en las regiones”.

“Queremos recuperar la idea de una provincia que crece en todos lados igual y que ofrece las mismas oportunidades para todos y todas. No importa en qué escuela técnica estás participando, queremos que lleguen mejor preparados aquellos que decidan ser parte del Desafío Eco. Para ello conseguimos aliados que son invaluables”, afirmó Martínez.

Por su parte Florencia Quiroga reflexionó “participamos junto con Nippon Car en la donación de los kits para la construcción de los autos eléctricos. Tendremos a cargo la entrega de equipamiento de generación solar fotovoltáica para la institución ganadora, para promover las energías renovables”.

Macarena Morales detalló que Fundación YPF se suma brindando herramientas y el acompañamiento pedagógico para los grupos participantes. Por Nippon Car, Malen Reta auguró que “la movilidad eléctrica llegó para quedarse y que está entre nosotros. Y qué mejor que acompañar algo así con la donación de los kits” manifestó.

A su turno, Giacchetta, en representación de PAE, indicó que “estamos en un montón de programas junto con el Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación (...) nos gusta acompañar en lo que podamos, en este caso, con los kits de seguridad para las y los participantes”.

“La idea es que los chicos puedan desarrollar una escudería por escuela”

El subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización de Neuquén, Lucas Godoy habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y aclaró que “lo que proponemos con Fórmula Lanín es una instancia previa al Desafío ECO, es decir un torneo de cuatro fechas en el que las escuelas técnicas podrán ir desarrollando sus autos para llegar mejor preparados al campeonato nacional”.

“Buscamos que puedan desarrollar el auto para llegar mejor a la nacional, la idea es que las escuelas en el ciclo básico puedan armar la carrocería, en tanto que los kits de propulsión y batería se los proveemos nosotros a partir de convenios que hicimos con CALF que aportará el primer premio para el campeón que es la provisión de paneles fotovoltaicos para que la escuela se pueda generar energía eléctrica sustentable”, expresó el funcionario.

“Pan American Energy aporta los kits de seguridad, Fundación YPF estará a cargo de las tutorías”, agregó Godoy en AM550.

Además comentó: “Para construir el chasis tienen que conseguir los materiales los chicos, pero la idea es que puedan conseguir sus propios sponsors, es la misma lógica que el Desafío ECO, la idea es que se pueda desarrollar el mejor auto posible”.

“La idea es que puedan desarrollar una escudería por cada escuela”, cerró el funcionario.

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