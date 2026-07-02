Reactivan un beneficio clave por la ola polar: así funciona el descuento del 40% para la compra de garrafas de gas

La intensa ola polar que atraviesa gran parte de la Argentina, con temperaturas bajo cero y nevadas en distintas regiones, volvió a poner el foco en el costo de la calefacción. En ese contexto, la billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, reactivó uno de sus beneficios más utilizados: un 40% de descuento en la compra de garrafas de gas.

Quiénes pueden acceder al 40 por ciento de descuento para la compra de garrafas

La promoción está destinada a usuarios de la provincia de Buenos Aires que no cuentan con acceso a la red de gas natural y dependen del gas envasado para calefaccionar sus hogares o cocinar. El beneficio estará vigente todos los días de julio en comercios adheridos que acepten pagos mediante la aplicación Cuenta DNI.

El programa contempla un 40% de reintegro, con un tope mensual de $18.000 por persona. Para alcanzar el beneficio máximo será necesario realizar compras acumuladas por $45.000 durante el mes.

Cómo se aplica el descuento del 40 por ciento en la compra de garrafas

El descuento se aplica únicamente cuando el pago se realiza a través de la aplicación Cuenta DNI, utilizando las modalidades habilitadas por los comercios adheridos. El reintegro se acredita posteriormente en la cuenta del usuario, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Banco Provincia.

La medida cobra especial relevancia en un invierno marcado por el frío extremo, que elevó el consumo de energía en los hogares y reavivó el debate sobre los subsidios energéticos, en medio de la discusión por la reforma del régimen de Zonas Frías que impulsa el Gobierno nacional.

Desde el Banco Provincia recordaron que el beneficio está disponible durante todo julio y busca aliviar el gasto de miles de familias bonaerenses que utilizan garrafas como principal fuente de energía para enfrentar las bajas temperaturas.