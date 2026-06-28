Reciben donaciones en Neuquén para un nuevo envío solidario a Venezuela

La comunidad venezolana radicada en Neuquén lanzó una nueva campaña solidaria para reunir medicamentos e insumos médicos destinados a las personas afectadas por el reciente terremoto en Venezuela. La iniciativa busca completar un nuevo cargamento humanitario que partirá esta semana hacia Buenos Aires y luego será enviado al país caribeño.

Según informaron los organizadores, el primer envío saldrá el miércoles 1 de julio desde Neuquén hacia Buenos Aires, desde donde continuará viaje durante el fin de semana con destino final a Venezuela.

Las donaciones se recibirán el lunes 29 y el martes 30 de junio en los locales de KaiMeru Accesorios y Tecnología, ubicados en Alcorta 160 y Sarmiento 242, en dos turnos: de 9 a 13 y de 17 a 20.30.

Además, durante la jornada de este domingo los voluntarios también estarán recibiendo colaboraciones en Diagonal 25 de Mayo 180, para facilitar el acceso de quienes deseen sumarse a la campaña.

Los organizadores solicitaron especialmente medicamentos para enfermedades crónicas, soluciones parenterales, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, antieméticos, medicamentos para emergencias, material quirúrgico e insumos de oftalmología, entre otros elementos detallados en el flyer de la convocatoria.

"Contamos contigo", expresaron los impulsores de la iniciativa, quienes destacaron que la respuesta solidaria de la comunidad permitirá llevar alivio a cientos de familias afectadas por el desastre.

Quienes necesiten obtener más información o coordinar donaciones pueden comunicarse con los referentes de la campaña a través de los teléfonos consignados en la convocatoria: 2995900686 (Kendry Arzola), 2995900450 (Lizeth Linares), 2996222276 (Miguel Chacín) y 2996223474 (Helen Rodríguez).

La colecta forma parte de una red de ayuda organizada por la comunidad venezolana en la región, que continúa impulsando acciones solidarias para asistir a las víctimas del terremoto con medicamentos e insumos esenciales.