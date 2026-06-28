Una réplica de magnitud 4,9 sacudió las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela, localizada en el mar Caribe frente a la costa central del país, y obligó a interrumpir momentáneamente los operativos de rescate en varios sectores mientras generaba nuevas escenas de pánico entre habitantes y equipos de emergencia que trabajan entre edificios colapsados. Aunque no se reportaron daños de gravedad adicionales, el temblor complicó unas tareas de búsqueda que ya eran extremadamente difíciles y recordó que el peligro no ha pasado: desde los sismos principales del miércoles, decenas de réplicas mantienen en alerta permanente a rescatistas y pobladores, con el riesgo latente de nuevos derrumbes en estructuras ya severamente comprometidas. Las autoridades volvieron a pedir a la población mantenerse alejada de edificios dañados y aguardar los comunicados oficiales antes de actuar.

El contexto en el que llega la réplica es de una tragedia que no deja de crecer: el gobierno venezolano informó el sábado por la tarde que el saldo de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles asciende ya a 1.430 muertos y 3.238 heridos, en lo que se confirma como una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente del país y la más letal desde el terremoto de Caracas de 1967. Las brigadas internacionales de rescate —llegadas desde Estados Unidos, Francia, México, El Salvador, Chile, Suiza y otros países— continúan removiendo escombros contrarreloj en La Guaira y otras zonas devastadas, con la conciencia de que cada hora que pasa reduce las probabilidades de encontrar sobrevivientes con vida bajo los escombros.

La réplica subraya una realidad que los sismólogos advierten desde el inicio: después de un terremoto de la magnitud de los que golpearon Venezuela, los movimientos secundarios pueden extenderse durante semanas o meses, con el riesgo permanente de que estructuras aparentemente estables terminen cediendo ante un nuevo sacudón. Para los equipos de rescate que trabajan en edificios parcialmente derrumbados, cada réplica implica detener las operaciones, evaluar la seguridad y retomar, en una carrera contra el tiempo que se complica con cada nuevo temblor. Con 1.430 muertos confirmados, cientos de personas aún desaparecidas y una infraestructura crítica devastada en uno de los países más frágiles de la región, Venezuela enfrenta una recuperación que medirá en años, no en semanas.