Récord de vuelos en Argentina: más de 24,5 millones de pasajeros viajaron en seis meses

El sistema aerocomercial argentino alcanzó un récord histórico durante el primer semestre de 2026, con más de 24,5 millones de pasajeros transportados a través de los aeropuertos de todo el país.

Según los datos difundidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y junio se contabilizaron exactamente 24.565.836 pasajeros, la cifra más alta registrada para un primer semestre en Argentina.

El número superó en un 1% el récord alcanzado durante el mismo período de 2025, cuando habían viajado 24.355.308 personas. La diferencia es aún mayor al comparar los resultados con años anteriores: el volumen de pasajeros quedó 15% por encima de 2024 y 13% sobre los registros de 2023.

La mayor cantidad de viajeros también estuvo acompañada por un crecimiento de la actividad en los aeropuertos argentinos. Durante los primeros seis meses del año se registraron 193.900 movimientos aéreos, entre despegues y aterrizajes.

La cifra representa un incremento del 10% respecto de 2024 y del 7% frente a 2023. Los datos incluyen vuelos comerciales regulares y no regulares dentro de la red aeroportuaria nacional.

Más de 3 millones de pasajeros volaron durante junio

Solo durante junio, 3.144.651 pasajeros utilizaron los aeropuertos del país. De ese total, 2.044.144 correspondieron a vuelos de cabotaje y otros 1.100.507 viajaron en servicios internacionales.

Uno de los datos destacados está relacionado con los vuelos internacionales que parten directamente desde aeropuertos del interior sin pasar por Buenos Aires.

Durante junio, 168.625 pasajeros viajaron al exterior desde terminales del interior del país, un 4% más que en el mismo mes de 2025. El crecimiento fue del 41% frente a 2024 y alcanzó el 83% en comparación con 2023.

La expansión de las conexiones permite viajar hacia destinos internacionales desde ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Tucumán, Bariloche e Iguazú, sin necesidad de realizar escalas en Aeroparque o Ezeiza.

Desde el Gobierno nacional vincularon parte del crecimiento con la política de Cielos Abiertos, que busca ampliar la competencia mediante nuevas compañías, frecuencias y rutas. Los datos oficiales consolidan al primer semestre de 2026 como el período de mayor movimiento de pasajeros aéreos registrado hasta ahora en el país para esos seis meses.