Neuquén tendrá un récord histórico de vuelos para las vacaciones de invierno: más de 180 frecuencias semanales

Neuquén afronta el receso invernal con un escenario inédito en materia de conectividad aérea. Durante julio, el Aeropuerto Internacional Presidente Perón operará más de 20 vuelos diarios, mientras que el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) recibirá entre seis y siete servicios por día. En conjunto, ambas terminales superarán las 180 frecuencias semanales, una cifra récord para la provincia que busca acompañar la alta demanda turística prevista para las vacaciones de invierno.

Desde la capital neuquina habrá conexiones directas con Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Salta, Comodoro Rivadavia y Santiago de Chile. En tanto, Chapelco estará conectado con Aeroparque, Córdoba y Rosario, facilitando el acceso a los centros de esquí y destinos cordilleranos.

Impacto directo en San Martín, Villa La Angostura y Caviahue-Copahue

El incremento de vuelos tendrá un efecto directo en las localidades turísticas de la cordillera neuquina, que cada invierno reciben miles de visitantes.

Entre los destinos más beneficiados aparecen San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue-Copahue, donde la temporada de nieve representa uno de los principales motores económicos del año.

La mayor disponibilidad de frecuencias permitirá mejorar el acceso a centros de esquí, parques de nieve, complejos hoteleros, restaurantes y emprendimientos vinculados al turismo regional. A su vez, esto garantizará una mayor ocupación de plazas hoteleras y el aumento del consumo en locales gastronómicos.

Más de 2.400 vuelos durante toda la temporada

Las proyecciones oficiales indican que durante los tres meses de la temporada invernal se concretarán más de 2.430 vuelos a la provincia de Neuquén. El dato refleja el crecimiento sostenido de la conectividad aérea y el posicionamiento que Neuquén viene consolidando dentro del mapa turístico nacional, especialmente en el segmento de nieve y montaña.

Para el sector privado, la mejora en la conectividad representa una oportunidad para incrementar la ocupación hotelera, fortalecer el movimiento comercial y generar empleo temporal en distintas localidades.

Crece la llegada de turistas brasileños

Otro fenómeno que gana protagonismo es el aumento del turismo proveniente de Brasil. Aunque actualmente no existen vuelos directos entre ese país y Neuquén, cada vez más visitantes brasileños llegan mediante conexiones regionales. Muchos viajeros vuelan desde Río de Janeiro o San Pablo hacia Santiago de Chile y desde allí continúan hasta Neuquén. Otros optan por arribar a Bariloche y completar el trayecto por vía terrestre hacia los destinos neuquinos.

La tendencia confirma el creciente interés del mercado brasileño por los centros de esquí de la Patagonia y por las experiencias vinculadas a la nieve, la gastronomía y los paisajes de montaña.

El respaldo del Gobierno provincial

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén Leticia Esteves destacó la importancia del récord alcanzado.

"Estos números muestran el lugar que Neuquén está ocupando en el mapa turístico nacional e internacional. Tener más de 180 vuelos semanales durante la temporada y alcanzar un récord histórico de conectividad no es casualidad: es el resultado de una provincia que invierte, planifica y trabaja junto al sector privado para acompañar el crecimiento del turismo", señaló.

La funcionaria de Rolando Figueroa remarcó además que una mayor conectividad se traduce en más visitantes, generación de empleo y oportunidades económicas para las distintas regiones de la provincia.

Neuquén, entre los destinos líderes de nieve

Con una infraestructura aérea fortalecida, nuevas frecuencias y una creciente demanda tanto nacional como internacional, Neuquén apuesta a consolidar su liderazgo entre los principales destinos de invierno del país. En esta época del años, la nieve de la Cordillera dota de un mayor impulsa a la industria sin humo de la provincia.

La combinación de centros de esquí, paisajes cordilleranos, termas, gastronomía regional y servicios turísticos posiciona a Neuquén como uno de los polos más atractivos de la Patagonia para esta temporada.