Regalos tecnológicos: la advertencia para proteger celulares, tablets y consolas de los ciberataques

Los dispositivos tecnológicos se convirtieron en algunos de los regalos más elegidos para el Día del Niño, pero detrás de un celular, una tablet, una consola o un juguete conectado a Internet también puede existir una puerta de entrada para los ciberdelincuentes.

En ese contexto, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre la importancia de configurar y proteger correctamente los dispositivos que llegan a los hogares, especialmente cuando son utilizados por niños y adolescentes.

El dato que encendió la alerta es el volumen de amenazas detectadas en el país. Según información de FortiGuard Labs, Argentina registró más de 2.300 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2026, además de unos 594.000 escaneos activos de vulnerabilidades. Con esas cifras, el país quedó tercero en América Latina por volumen de amenazas, detrás de Brasil y México.

Qué riesgos pueden tener los dispositivos conectados

Celulares, tablets, consolas de videojuegos, relojes inteligentes y juguetes que se conectan a Internet pueden almacenar información personal, fotografías, datos de cuentas, conversaciones y otros contenidos que resultan atractivos para los atacantes.

Uno de los principales riesgos aparece cuando los equipos se utilizan con contraseñas débiles, sistemas operativos desactualizados o configuraciones de seguridad que vienen activadas de manera insuficiente. Por eso, los especialistas recomiendan que los adultos realicen una primera configuración del dispositivo antes de entregarlo y que revisen las opciones de privacidad y seguridad.

Entre las principales medidas se encuentran cambiar las contraseñas predeterminadas, instalar las actualizaciones disponibles, utilizar claves únicas y activar la autenticación de dos factores cuando esté disponible. También es importante controlar qué aplicaciones se descargan y qué permisos solicitan. Una aplicación que pide acceso innecesario a la cámara, el micrófono, la ubicación o los contactos puede representar un riesgo adicional.

La seguridad también alcanza a los chicos

Cuando el dispositivo está destinado a un menor, la protección no debería limitarse al equipo. También es necesario conversar sobre los riesgos vinculados con Internet, los videojuegos y las redes sociales. Los especialistas aconsejan utilizar controles parentales cuando corresponda, revisar la configuración de privacidad y establecer límites sobre la información que los chicos pueden compartir en línea.

La recomendación cobra especial importancia en un contexto en el que cada vez más objetos cotidianos permanecen conectados a Internet y forman parte de la vida digital de niños y adolescentes. El objetivo, explican los expertos, no es evitar el uso de la tecnología sino incorporar hábitos de seguridad desde el primer momento en que un nuevo dispositivo llega al hogar.