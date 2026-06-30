Ciudades inteligentes: Pasqualini visitó el centro de ciberseguridad de Google en España

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, en Málaga, España, visitó el Google Safety Engineering Center (GSEC), el principal centro de ciberseguridad de Google en Europa.

Durante la recorrida, la funcionaria conoció las estrategias y herramientas que la compañía desarrolla para proteger a ciudadanos, empresas y gobiernos frente a las amenazas digitales, con el objetivo de incorporar experiencias que contribuyan a fortalecer la transformación digital y la innovación en la ciudad de Neuquén.

“La transformación digital no se limita a incorporar tecnología. También implica generar conocimiento, formar talento y brindar herramientas para que las personas puedan desenvolverse de manera segura en entornos digitales”, destacó Pasqualini al finalizar la visita.

La secretaria se interiorizó sobre el trabajo que desarrolla Google en materia de investigación, innovación y prevención de delitos informáticos, con especial foco en el uso de inteligencia artificial para detectar amenazas, fortalecer la seguridad digital y anticiparse a nuevas modalidades de ciberataques.

Ciudades seguras

La funcionaria subrayó que conocer este tipo de experiencias resulta fundamental para seguir fortaleciendo el proceso de modernización que impulsa la ciudad de Neuquén: “Las ciudades inteligentes también deben ser ciudades seguras. La innovación tiene que ir acompañada de políticas públicas que protejan a los vecinos y promuevan un uso responsable de la tecnología”.

Además del desarrollo tecnológico, uno de los aspectos que despertó mayor interés fue el fuerte trabajo que Google realiza junto a la comunidad. El GSEC impulsa programas de formación para estudiantes, profesionales, pequeñas y medianas empresas y organismos públicos, además de campañas de concientización para prevenir estafas virtuales, robo de identidad, phishing y otros delitos digitales que afectan cada vez más a la ciudadanía.

Información sobre ciberamenazas

Otro de los ejes destacados fue el modelo de cooperación que el centro mantiene con universidades, gobiernos, fuerzas de seguridad, empresas tecnológicas e infraestructuras críticas como los sectores de energía, transporte, telecomunicaciones y salud. Esta articulación permite compartir información sobre ciberamenazas, desarrollar nuevas herramientas de protección y fortalecer la resiliencia digital de toda la sociedad.

El GSEC forma parte del ecosistema de innovación de Málaga, ciudad que en los últimos años logró posicionarse como uno de los principales polos tecnológicos de Europa a partir de una estrategia basada en la articulación entre el sector público, las universidades y las empresas.

La visita se enmarcó en una serie de encuentros con instituciones, empresas y organismos internacionales para intercambiar experiencias y generar vínculos de cooperación que contribuyan al desarrollo del Polo Científico Tecnológico de Neuquén y al fortalecimiento de la economía del conocimiento en la ciudad. Pasqualini visitó el Polo Digital y el Parque Tecnológico de Málaga.



