De una reunión de vecinos a todo el país: creó un mapa digital para visualizar y reportar delitos

Una reunión entre vecinos de Ramos Mejía terminó convirtiéndose en el punto de partida de una herramienta que busca reunir en un mismo mapa información sobre delitos ocurridos en todo el país. Su creador es Nicolás Sabo, hijo de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado durante un robo en esa localidad bonaerense.

La aplicación se llama “Mapa de la Inseguridad en Argentina” y permite visualizar diferentes tipos de hechos delictivos, además de incorporar reportes realizados por los propios usuarios. La plataforma combina estadísticas oficiales con información difundida por medios nacionales, provinciales y locales.

“Hace dos viernes hicimos una juntada de vecinos acá en Ramos y uno de los temas que se planteó es que no hay un mapa de la inseguridad, no hay datos oficiales de denuncias o delitos que hayan sucedido”, explicó Sabo.

A partir de ese planteo decidió comenzar a programar una herramienta que inicialmente estaba destinada a una zona mucho más acotada. Para desarrollarla recurrió también a Claude, una herramienta de inteligencia artificial, según contó el propio Sabo.

“Yo me llevo bien con la programación y no es difícil. Me puse a trabajar con Claude, empecé con La Matanza y se sumaron otros barrios. Me preguntaron: ‘¿Podemos agregar a Quilmes, Morón, Moreno?’. Lo expandí al conurbano y me habló gente de Córdoba, por lo que lo hice a nivel nacional”, relató.

Cómo funciona el mapa de delitos

La expansión llevó a que la plataforma terminara abarcando las 24 provincias. Entre sus fuentes se encuentran las estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal, correspondientes a 525 municipios y departamentos, y datos del Ministerio de Seguridad de la Nación disponibles a través del portal datos.gob.ar.

A esa información se incorporan publicaciones de medios de comunicación nacionales, provinciales y zonales. El objetivo es concentrar diferentes registros en un mapa que permita identificar geográficamente los hechos.

Los usuarios también pueden aportar información. Para eso existe la opción “¿Te pasó algo? Que se vea”, destinada a reportar episodios ocurridos en cada distrito.

Sabo aclaró que la plataforma no busca reemplazar la denuncia formal y que también orienta a las personas hacia los organismos correspondientes. “La página te lleva a hacer la denuncia también a la fiscalía o comisaría que te corresponda, pero a veces la gente no quiere por el tiempo que lleva o a dónde te hacen ir”, señaló.

El mapa utiliza diferentes colores para distinguir cada categoría: los homicidios aparecen en rojo; los robos, en gris; los hechos vinculados al narcotráfico, en verde; los secuestros, en violeta; y los abusos, en rosa.

Las balaceras están representadas en naranja, mientras que los robos de autos o motos aparecen en azul y los episodios protagonizados por motochorros, en amarillo.

El creador de la aplicación reconoció que llegar a la versión actual demandó sucesivas modificaciones y ajustes a medida que el proyecto fue creciendo. “Fue mucha prueba y error, pero tuvo muy buena repercusión”, aseguró Sabo sobre la respuesta que recibió la plataforma tras extenderse desde La Matanza al resto del país.