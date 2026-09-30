La inseguridad llegó a la mesa política de Javier Milei tras el ataque en La Matanza

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, participó este martes por primera vez de la mesa política del Gobierno, que tuvo entre sus principales temas la “escalada de inseguridad” registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos. El encuentro estuvo encabezado por Karina Milei y se produjo pocas horas después de que uno de los custodios de la funcionaria fuera baleado durante un intento de robo en La Matanza.

La reunión se desarrolló entre las 13.30 y las 15.40 en las oficinas que pertenecían al extinto Ministerio del Interior. Además de Monteoliva y Karina Milei, participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem; Patricia Bullrich; Eduardo Menem; Ignacio Devitt y Fabián Fernández. La presencia de la ministra estuvo vinculada especialmente al análisis de la situación de seguridad en los centros urbanos.

Uno de los hechos que quedó bajo análisis fue el ataque ocurrido durante la madrugada en González Catán, donde el suboficial mayor David Alberto Farías, integrante de la División Seguridad y Custodia de la Policía Federal y custodio de Monteoliva, fue interceptado por dos motochorros cuando llegaba a su domicilio. Durante el enfrentamiento recibió un disparo en un brazo, mientras que los dos sospechosos también resultaron heridos y quedaron detenidos.

La investigación posterior determinó además que uno de los acusados tenía un pedido de captura internacional desde 2025 por una causa vinculada a otro hecho ocurrido también en González Catán. Ambos sospechosos permanecen internados bajo custodia policial mientras avanza la investigación judicial.

En medio de la reunión, Patricia Bullrich se refirió públicamente al episodio y apuntó contra la situación de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. La exministra cuestionó al gobernador Axel Kicillof y sostuvo que el problema de la inseguridad en el Conurbano debía ser atendido por las autoridades provinciales.

Monteoliva, por su parte, había señalado tras el ataque que el efectivo herido pertenece a la Policía Federal Argentina (PFA) y que los dos sospechosos ya estaban identificados y detenidos. La funcionaria agregó que “van a responder ante la Justicia” y expresó su respaldo al personal policial.

Otro de los puntos tratados fue el operativo previsto para la visita del papa León XIV, que estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El cronograma contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con distintos eventos multitudinarios, por lo que el Gobierno trabaja en las medidas de prevención, traslados y coordinación de seguridad.

La mesa política también repasó la agenda legislativa del oficialismo, con especial atención sobre la reforma electoral que se encuentra en discusión en el Senado y el proyecto relacionado con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El Gobierno busca avanzar con ambas iniciativas durante las próximas semanas.

En el caso de la reforma electoral, uno de los principales puntos de discusión continúa siendo la eliminación de las PASO. La Casa Rosada mantiene negociaciones con gobernadores y bloques aliados para reunir los apoyos necesarios, en una agenda que también incluye el Presupuesto 2027 y otros proyectos que deberán discutirse en el Congreso.

El proyecto sobre Malvinas, en tanto, comenzará su tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para establecer nuevas herramientas vinculadas con la defensa de la soberanía y los recursos de los espacios marítimos relacionados con el archipiélago. En paralelo, la tensión diplomática por la explotación de recursos en la zona volvió a ocupar un lugar central en la agenda oficial.

La reunión se produjo horas antes del viaje de Javier Milei a París, donde participará de una nueva edición de la Argentina Week junto a 13 gobernadores. La delegación estará integrada por mandatarios de distintas provincias y la agenda combinará reuniones orientadas a inversiones con conversaciones políticas vinculadas con las próximas discusiones parlamentarias.