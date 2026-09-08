Reynaldo Sietecase llega a la Feria del Libro de Neuquén con “Cabrón”, la historia de su padre que convirtió en novela

El periodista, escritor y poeta rosarino Reynaldo Sietecase será uno de los invitados destacados de la XIII Feria del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel”, donde presentará “Cabrón”, su nueva novela. El encuentro será este sábado 12 de septiembre a las 19, en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes. Sietecase participará de un conversatorio abierto con el público, que estará moderado por la periodista y crítica literaria Eugenia Zicavo.

La llegada del autor a la capital neuquina será una de las actividades destacadas de la programación de la feria, que se inicia este viernes 11 y se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre, pero también una oportunidad para conocer una obra que se diferencia de buena parte de su producción anterior.

En “Cabrón”, Sietecase deja por un momento el territorio de la política, la crónica y la ficción criminal para meterse en una historia mucho más cercana: la de su propio padre.

Una historia familiar detrás de “Cabrón”

La novela parte de una búsqueda personal. Varios años después de la muerte de su padre, el autor intenta reconstruir quién fue aquel hombre y qué lugar ocupó en su propia vida. Para hacerlo, recurre a los rastros que quedaron: un reloj de ajedrez, unos anteojos, discos de vinilo, una vieja lapicera y grabaciones, entre otros objetos que adquieren un nuevo significado al ser recuperados desde la memoria.

El resultado es el retrato de un hombre complejo, con distintas caras. Un padre autoritario, riguroso y enojón —de ahí el título de la novela—, pero también generoso y lleno de contradicciones. La investigación personal termina abriendo preguntas que exceden a la propia familia. ¿Cuánto conocemos realmente a nuestros padres? ¿Cuánto de ellos llevamos encima? ¿Qué heredamos de aquello que admiramos y qué hacemos con aquello que hubiéramos preferido no recibir?

Ese es uno de los puntos centrales de “Cabrón”: la memoria como una forma de reconstruir al otro, pero también como una manera de entenderse a uno mismo.

De investigar noticias a investigar recuerdos

La trayectoria de Sietecase está atravesada por una característica que también aparece en su nueva novela: la necesidad de investigar. Como periodista, durante años buscó reconstruir hechos, encontrar testimonios y revelar aquello que estaba detrás de las noticias. Como escritor, trasladó esa mirada a personajes, historias y conflictos.

En “Un crimen argentino”, publicada en 2002, recuperó un caso criminal ocurrido durante la última dictadura y lo convirtió en una novela atravesada por la política, la corrupción y el clima de aquella época. También publicó “A cuántos hay que matar”, “Pendejos”, “No hay tiempo que perder” y “Kamikazes. Los mejores peores años de la Argentina”, entre otras obras que consolidaron una producción en la que conviven periodismo, literatura y poesía.

Ahora la investigación apunta hacia otro lugar. Un periodista investiga hechos. Un escritor puede investigar personas. Y cuando esa persona es el propio padre, la búsqueda también termina involucrando al investigador.

Después de años de mirar hacia afuera para contar la Argentina, sus conflictos y sus personajes, Sietecase eligió esta vez mirar hacia adentro.

Y encontró allí una historia que, aunque nace de su propia familia, puede resultar reconocible para cualquiera que alguna vez se haya preguntado qué recibió de sus padres, qué decidió conservar y qué cosas todavía intenta comprender.