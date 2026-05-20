La Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAA) lanzó una campaña pública para reclamar regulaciones sobre el uso de inteligencia artificial en la industria audiovisual y artística. La iniciativa está encabezada por Ricardo Darín, junto a otros artistas como Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile.

En el primer video difundido por el gremio, Darín plantea dudas sobre la autenticidad de imágenes y voces generadas mediante inteligencia artificial. “¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo?”, expresa el actor al comienzo del clip publicado en redes sociales.

La postura de la AAA ante el uso de inteligencia artificial en producciones artísticas

Desde la organización señalaron que el objetivo es advertir sobre los riesgos vinculados al uso de réplicas digitales capaces de reproducir identidades, voces y actuaciones sin autorización. La campaña también busca impulsar debates legislativos y convenios que establezcan límites y mecanismos de protección para trabajadores del sector audiovisual.

“Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”, sostienen las piezas audiovisuales difundidas por la asociación.

Darín afirmó además que “el avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”, en referencia a posibles usos no autorizados de contenido generado por IA. Por su parte, Marina Bellati sostuvo que en distintos países ya comenzaron a desarrollarse leyes y acuerdos colectivos destinados a proteger el trabajo artístico frente al avance de estas tecnologías.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó que continuará difundiendo nuevos videos con otras figuras del espectáculo que se sumarán a la campaña en los próximos días.