Los Premios Platino 2026 dejaron una noche cargada de emoción en la Riviera Maya, México, donde la industria audiovisual iberoamericana volvió a reunirse para premiar a las producciones más destacadas del último año. Bajo la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, la gala tuvo como protagonistas a figuras argentinas como Ricardo Darín, Guillermo Francella y la exitosa serie El Eternauta, que logró meterse entre los títulos más comentados de la velada.

Uno de los momentos más celebrados fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Platino de Honor por su extensa trayectoria artística. El actor argentino fue ovacionado por el público y emocionó con sus palabras arriba del escenario. Además, también consiguió una nominación en la categoría de Mejor Interpretación Masculina por su trabajo en Homo Argentum, reafirmando el enorme presente profesional que atraviesa.

Por su parte, Ricardo Darín volvió a posicionarse como uno de los actores más importantes de la región gracias a su labor en El Eternauta. El reconocido intérprete fue nominado a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, compitiendo con nombres de peso como Álvaro Morte, Javier Cámara y Leonardo Sbaraglia. La serie basada en la histórica historieta argentina se convirtió en una de las grandes apuestas de la plataforma y tuvo presencia en múltiples categorías.

La producción protagonizada por Ricardo Darín también consiguió nominaciones en apartados técnicos y artísticos. El Eternauta apareció en categorías como Mejor Miniserie o Teleserie, Mejor Creador para Bruno Stagnaro, Mejor Música Original con trabajo de Federico Jusid, además de menciones en montaje, dirección de arte, sonido, vestuario y maquillaje.

Además, el proyecto reunió importantes actuaciones secundarias que también fueron reconocidas. César Troncoso obtuvo una nominación como Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Teleserie, mientras que Andrea Pietra apareció entre las candidatas a Mejor Interpretación Femenina de Reparto. El fenómeno de la serie argentina confirmó así el impacto regional que generó desde su estreno.

Entre las producciones cinematográficas más destacadas de la noche sobresalieron títulos como O Agente Secreto, Sirât, Belén y Los Domingos, que dominaron varias ternas principales. En actuación, nombres como Wagner Moura, Dolores Fonzi, Natalia Reyes, Juan Minujín y Julieta Cardinali también lograron importantes nominaciones.

Gran noche de los argentinos en los Premios Platino

Lista completa de categorías destacadas de los Premios Platino 2026

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: O Agente Secreto , Sirât , Belén , Los Domingos y Aún es de noche en Caracas .

, , , y . Mejor Comedia: Homo Argentum , La Cena , Un Cabo Suelto y Un Poeta .

, , y . Mejor Miniserie o Teleserie: El Eternauta , Anatomía de un Instante , Las Muertas y Chespirito: Sin Querer Queriendo .

, , y . Mejor Interpretación Masculina en Miniserie: Ricardo Darín , Álvaro Morte , Javier Cámara y Leonardo Sbaraglia .

, , y . Mejor Interpretación Femenina en Miniserie: Griselda Siciliani , Candela Peña , Paulina Gaitán y Carla Quílez .

, , y . Mejor Dirección: Dolores Fonzi, Oliver Laxe, Kleber Mendonça Filho y Alauda Ruiz de Azúa.

Con una fuerte presencia argentina y producciones que lograron repercusión internacional, los Premios Platino 2026 volvieron a consolidarse como uno de los eventos más importantes para el cine y las series iberoamericanas. El reconocimiento a Guillermo Francella, el impacto de El Eternauta y la nominación de Ricardo Darín dejaron en claro el gran momento que atraviesa la ficción nacional en el escenario internacional.