Un camionero atropelló a un perro protector de ganado en plena Ruta Provincial 43, en el norte de Neuquén, y no detuvo su marcha, pese a las advertencias de una mujer que encabezaba un arreo. El hecho ocurrió el lunes, mientras una familia trasladaba animales hacia la invernada.

La dueña del perro, Angélica, relató que hizo señas para que el camión redujera la velocidad, pero el conductor ignoró la situación y embistió al animal, que sufrió múltiples heridas. Por pocos segundos, el vehículo no atropelló también al hombre que acompañaba el arreo.

El perro fue trasladado a Andacollo, donde recibió atención veterinaria, mientras que la mujer radicó una denuncia en la Comisaría 30. Horas después, el conductor fue interceptado en Las Ovejas y estaría identificado.

El hecho

Según el testimonio de Angélica, ella suele adelantarse al arreo justamente para evitar accidentes y advertir a los conductores sobre la presencia de animales en la ruta.

Sin embargo, en esta ocasión, el camionero no redujo la velocidad pese a las señales visibles, impactó contra el perro protector —clave para el manejo del ganado— y continuó su camino sin asistir ni detenerse.

El episodio ocurrió en un tramo de la Ruta 43, una vía habitual para el traslado de animales en la región.

De acuerdo a información relevada en el lugar, el vehículo pertenecería a una empresa vinculada a una obra en la Costanera de Las Ovejas, lo que podría facilitar su identificación.

¿Cuál es el estado del perro y del caso?

El animal sobrevivió, pero debió ser intervenido: recibió 13 puntos por las heridas provocadas por el impacto.

La denuncia ya fue formalizada y, tras la alerta emitida desde Andacollo, la Policía de Las Ovejas logró detener al conductor, quien luego continuó su marcha, aunque quedó identificado.

Angélica fue contundente: “Debe hacerse responsable de los daños causados”.

¿Qué se sabe por el momento?

Un mensaje difundido en redes sociales, atribuido a la hija del hombre que participaba del arreo, amplificó el caso y generó fuerte repercusión.

En ese descargo se remarca que el impacto pudo haber terminado en tragedia: