El cine como herramienta de memoria y reflexión. Bajo esa premisa, la directora Agnese Boaretto impulsa Seis de Abril, un cortometraje de ficción rodado en la provincia de Neuquén que retoma, desde una mirada contemporánea, el caso de Omar Carrasco y el debate sobre el servicio militar obligatorio.

En diálogo con el programa Entretiempo por AM550, la realizadora contó que la obra surge tanto de una inquietud personal como de un contexto actual que vuelve a poner el tema en discusión. “Hay muchos chicos y chicas que no conocen esta historia que pasó en nuestra provincia. Es importante ponerla en valor y discutirla”, explicó.

Boaretto, de 33 años, no vivió el caso ocurrido en 1994, pero sí creció atravesada por relatos familiares vinculados al servicio militar. “Mi papá hizo la colimba en el 76 y siempre me conmovió pensar qué me hubiera pasado a mí en ese contexto”, relató.

Boaretto, de 33 años, no vivió el caso ocurrido en 1994, pero sí creció atravesada por relatos familiares vinculados al servicio militar.

A esa experiencia se sumó el impacto de declaraciones públicas que, en los últimos años, volvieron a plantear la posibilidad de reinstaurar el servicio militar obligatorio. “Me interesó generar una pieza audiovisual que dialogue con la gente y que invite a reflexionar sobre la violencia institucional y sobre lo que no debería volver a pasar nunca más”, sostuvo.

Al momento de su muerte, Carrasco era un soldado conscripto de 18 años. Hacía tres días había ingresado en el Grupo de Artillería 161 de Zapala para cumplir el servicio militar obligatorio. Fue asesinado el 6 de marzo de 1994 tras recibir un ‘baile’, que era el modo de llamar a los distintos tipos de violencia que los superiores ejercían sobre los jóvenes. Lo ocurrido provocó que el presidente de aquel momento, Carlos Menem, derogara la obligatoriedad del servicio militar, en agosto de 1994.

Ficción para contar lo que duele

Lejos de un documental, Seis de Abril construye su relato desde la ficción. “No es la historia literal de Carrasco, sino que está inspirada en ese contexto”, aclaró la directora.

El corto narra la historia de dos jóvenes atravesados por el momento en que uno de ellos cumple 18 años y recibe una bicicleta, en contraste con la posibilidad de ser convocado al servicio militar. “Me interesaba abordar la historia desde un lugar menos explícito, más colateral, pensando también en los universos que rodean a las víctimas”, explicó.

La película fue rodada en Zapala y cuenta con un equipo y elenco federal, integrado por actores y actrices de Neuquén, Jujuy, Buenos Aires y otras regiones del país.

Agnese Boaretto, realizadora del cortometraje dando indicaciones a los actores de "Seis de Abril".

Memoria, presente y debate

Durante la entrevista, Boaretto también vinculó el cortometraje con hechos más recientes, como el caso de Pablo Córdoba, que reavivó interrogantes sobre lo que ocurre dentro de los cuarteles. “Se reabren preguntas sobre cómo funcionan esos espacios y qué pasa con la violencia institucional”, planteó.

En ese sentido, fue contundente respecto al debate de fondo: “El Ejército necesita educación y profesionalización, no un servicio militar obligatorio. Nadie debería estar obligado”.

Uno de los ejes centrales del proyecto es su llegada a estudiantes secundarios. Este lunes 6 de abril se realizaron funciones especiales para escuelas, con espacios de intercambio posterior para debatir tanto el contenido como el proceso audiovisual. “Está bueno que los jóvenes puedan conocer que el servicio militar fue obligatorio hasta 1994 y que se derogó tras la muerte de Carrasco”, remarcó.

“Hay muchos chicos y chicas que no conocen esta historia que pasó en nuestra provincia. Es importante ponerla en valor y discutirla”, dijo la realizadora.

Además, el cortometraje tuvo su avant premiere en el Cine Teatro Español, con entrada libre y gratuita y la participación del equipo técnico y artístico.

Para Boaretto, hay un valor agregado en que estas producciones se realicen desde el sur del país. “Nadie puede contar nuestra historia mejor que quienes vivimos acá”, afirmó.

Y concluyó: “Hay un hilo que une hechos como Malvinas, la dictadura y el caso Carrasco. Está bueno poder pensar esos procesos y seguir haciendo memoria desde el audiovisual”.

La entrevista a Agnese Boaretto