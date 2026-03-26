Al contrario de lo que piensa mucha gente, que al acercarse a los 50 años gran parte de la vida ya está perdida y es difícil encontrar nuevas pasiones, ella llegó al medio siglo y se reinventó.

Es lo que experimentó Gaby Grittini de Neuquén al cumplir la edad y encontrar algo nuevo que la apasionaba, ser DJ. Ella es asesora de imagen y maquilladora, a esto le sumó la música. Esta mirada optimista sobre “envejecer” se trasladó no solo a su nueva profesión, sino también a su estilo de vida, forma de vestirse y de ver lo que le pasaba.

En una entrevista de Tardes de Primera con Huguex Cabrera relató: “A mí siempre me gustó la música, desde muy chiquita escuchaba casettes, después pasamos al CD. Desde chica aprendí a usar los equipos en casa y la que ponía música era yo y me encantaba”.

Transcurrida gran parte de su vida, al cumplir 50 años sintió que los quería vivir a pleno.

“Hay algo que es como un antes y un después. Por lo menos lo que me pasó a mí, es como una bisagra, ¿no? Pero ya el numerito 50 es como decir, ¡ay! es la mitad de la vida, ¿no?”.

Gabriela aclara que al llegar a la edad sí tuvo inseguridad y se preguntó cómo iba a hacer si ya había vivido la mitad de su vida, cómo iba a seguir, a qué se iba a dedicar. Fue allí cuando decidió que iba a disfrutar de todo eso que no había hecho hasta ahora. “Lo voy a disfrutar. Y no me voy a quedar con las ganas de nada. Y bueno pasaron cosas. Entre eso una separación, duelo de por medio.”

El interés por ser DJ

La idea de reinventar su profesión surgió durante su duelo personal, cuando se propuso cómo quería vivir su vida, entre esos objetivos escribió “aprender a ser DJ”, sin saber tal vez que sería el inicio de un gran camino laboral y de vida.

Fue un amigo de Gaby, que era DJ, quien comenzó a darle clases y adentrarla en el mundo de la música en vivo. “Fue una actividad que la quise hacer con mi hija. De hecho, lo empecé a hacer con ella. Empezamos a tomar unas clases. Y al final después seguí yo sola. Pero yo lo había tomado como medio un hobby, como algo que me gusta, que quería aprender.”

En un determinado momento su amigo la incitó a salir al mundo y comenzar a pasar música en distintos eventos, de a poco, probando todo lo que había aprendido. A partir de eso comenzó a tener propuestas para ser DJ en showrooms, ferias, cumpleaños.

“Hay mucho de animarse. O sea, también hay algo que a los 50, tampoco te importa mucho lo que digan los demás. Esa mirada de los demás que antes por ahí estaba, cuando sos más chico, ahora mucho eso ya no importa. Eso es una realidad también.”

En ese momento de su vida, Gaby se replanteó por qué se perdería de hacer todo lo que quería y se preguntó si los prejuicios y la mirada ajena serían suficientes para frenar su sueño.

“Y yo lo estoy disfrutando, la estoy pasando bien. Es un poco lo que me propuse hacer, vivirlo de esta manera, ¿no? Obviamente, sigo teniendo mis obligaciones y todas mis otras cosas, pero esto me encantó”, afirma.

Hoy la música para ella es una gran parte de su vida, además de una profesión, ya que la traslada a sus emociones y forma de ver la vida. “Iba a la clase y terminaba mejor, la música te transforma, te da otra energía, te cambia el humor, la actitud. Y yo dije, si esto es tan copado se puede transmitir.”

Hablando sobre sus gustos musicales y el tipo de música que ella toca, destaca el género house, el cual tiene influencias del Funky y disco. Sus lugares favoritos para tocar son los eventos estilo sunset que combinan la moda con la música.

“Mezclar esto un poco de lo que es la moda, el estilo y la música, para mí eso va de la mano. Porque aparte, de noche me gusta, pero me duermo. Está bien, también asumo la edad, me da mucho sueño, necesito también una fiesta para poder llegar”, agrega con gracia.

Su mensaje para su generación

Sostiene que hoy en día tener 50 años no es lo que era antes y que la mayoría de adultos mayores mantienen una actitud joven, con planes a futuro y sueños por cumplir.

“Si vos no te reinventas a los 50, si no buscas hacer la vida social, para mí es fundamental, tener vida social, salir, no quedarte laburo y casa solamente, te da vida. Juntarte con los que vas a hacer deporte, con los que salís. La vida social es fundamental para no venirse abajo, para no deprimirse”, recomienda ella para quienes están llegando a esta etapa o atravesándola.

Para quienes estén pasando una situación similar o tengan miedo de arriesgarse, aconsejó:

“Yo creo que no hay que quedarse con las ganas si estás dudando, que no, que ya se pasó. Hay gente que se entrega, como diciendo, no, ya está, yo ya, ya está. No, no está nada, o sea, hasta el último minuto de tu vida tenes tiempo para hacer lo que quieras”,

Destaca que le gusta contar su historia, más allá del hecho de ser DJ, porque se trata de una esperanza para quienes no se animan a vivir su vida al máximo. “Por más edad que tengas, no perderte, y no dejar de hacer lo que quieras hacer. Siempre, siempre hay tiempo, y es hoy, no fue ni ayer, ni es el futuro, es ahora.”

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