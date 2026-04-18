En una mañana que parecía una más en Bariloche, la rutina de la radio pública se vio interrumpida por una visita inesperada que terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que quedan en la memoria. Soledad Pastorutti, una de las voces más reconocidas del folclore argentino, llegó sin aviso a la ciudad como parte de una gira especial por sus 30 años de carrera.

La artista eligió la Patagonia como uno de los territorios clave de su proyecto “30 años, 30 pueblos”, una iniciativa que la lleva a recorrer el país para reencontrarse con la música en su forma más genuina. En ese camino, Bariloche fue escenario de encuentros espontáneos, charlas profundas y gestos que reflejan una búsqueda: volver a conectar con las raíces.

Una mañana distinta en Radio Nacional

La sorpresa fue total. Minutos antes del clásico servicio de mensajes al poblador rural, Soledad apareció en los estudios de Radio Nacional Bariloche y cambió por completo el clima habitual del programa.

En Bariloche, sumó su voz al segmento de mensajes al poblador

La visita, gestionada con hermetismo por un equipo de producción, tomó desprevenidos a trabajadores y oyentes. Allí, la cantante no solo conversó al aire, sino que también se sumó a uno de los segmentos más emblemáticos de la emisora: la lectura de mensajes destinados a pobladores rurales, una tradición profundamente arraigada en la Patagonia.

Con naturalidad, la artista compartió detalles de su proyecto y recordó su vínculo con la región, desde su viaje de egresados hasta las múltiples presentaciones que la trajeron a la cordillera. Además, dejó un objeto cargado de simbolismo: un fragmento del histórico poncho que la acompañó en Cosquín 1996.

Ruta patagónica: pueblos, encuentros y canciones

La visita a Bariloche fue solo una parte de un recorrido más amplio por la Patagonia. La propuesta de Soledad apunta a recorrer distintos puntos del país sin anuncios previos, generando encuentros genuinos con artistas y comunidades.

Esta semana, en el Centro Tradicionalista Huiliches

En la región, su paso incluyó localidades como El Maitén, donde compartió un momento especial con un músico local y visitó La Trochita; también Esquel y el Parque Nacional Los Alerces, donde dejó otra huella simbólica de su paso. En cada lugar, la lógica fue la misma: llegar sin estridencias, escuchar y dejarse atravesar por las historias locales.

De gira por sus 30 años con la música, en El Maiten y la estación La Trochita

El proyecto busca justamente eso: “llegar a cada lugar sin previo aviso”, como define la propia artista, para recuperar el contacto directo con la cultura popular en su origen.

El encuentro con Lanfré: música, territorio y reconocimiento

En Bariloche, uno de los momentos más significativos fue el encuentro con el músico Edgardo Lanfré. Lo que comenzó como una entrevista más, se transformó en una experiencia inesperada.

"Fue un soplo de aire fresco"

“Para mí venía un equipo de producción de un programa de televisión de Buenos Aires y de repente se abrió la puerta y entró ella”, relató el cantor. La sorpresa dio paso a una charla de más de una hora donde hablaron de música patagónica, composiciones y referentes.

Lanfré destacó el impacto del intercambio: “Ella se mostró sorprendida de la riqueza que tiene nuestra música… fue revelador”. Y agregó: “En lo personal es una caricia, pero también haber sido un vehículo de proyección de nuestra música”.

El músico también valoró el sentido del viaje de la artista: “Es muy saludable que en estos tiempos de tanta comunicación digital, un artista recorra el territorio y esté en contacto con la usina cultural”.

En esa línea, remarcó la importancia de mirar más allá del circuito turístico: “Bariloche no es solamente nieve o chocolate. Tiene una identidad rural muy fuerte y es la hermanita mayor de muchos parajes. La verdadera Patagonia está en los alrededores”.

El paso de Soledad por la región dejó algo más que imágenes o registros audiovisuales. Fue, como definió Lanfré, “un soplo de aire fresco”: una forma de volver a la raíz, escuchar y poner en valor una identidad que muchas veces queda fuera de foco.