Renovado para la más reciente edición de la Fiesta Nacional del Puestero, el Centro Tradicional Huiliches recibió en las últimas horas una visita muy especial. Desde su Arqeuito natal, en la provincia de Santa Fe, hasta Junín de los Andes, Soledad Pastorutti dijo presente en el predio y emocionó a todos con su presencia y su voz.

En el marco de la agenda de trabajo y actividades previstas en la región, Soledad Pastorutti visitó la localidad de Junín de los Andes. Y en esa ciudad cordillerana del sur de la provincia de Neuquén, la megaestrella del folklore argentino pasó por las instalaciones del Centro Tradicionalista Huiliches.

Soledad Pastorutti escuchó las canciones de colegas en el Centro Tradicionalista Huiliches

Por qué Soledad Pastorutti eligió el Centro Tradicionalista Huiliches de Junín de los Andes

Como es sabido, el Centro Tradicionalista Huiliches ha sido el organizador de uno de los eventos populares más importantes de la región sino también del sur de nuestro país: la Fiesta Nacional del Puestero. Sin duda es un espacio que sigue consolidándose como un faro identidad y de respeto por nuestras costumbres, un merecido homenaje al hombre de campo, con destrezas criollas y un escenario emblemático como lo es el Don Marcelo Berbel.

Durante su paso por el Centro Tradicionalista Huiliches, La Sole -tal como se la apoda cariñosamente- compartió un diálogo fluido y ameno con los presentes. Fue recibida por la comisión directiva y su presidente Rubén Bastias.

Una amiga de la casa: Soledad Pastorutti se sacó fotos en su visita al Centro Tradicionalista Huiliches

"Que nadie sepa mi sufrir" y una puerta abierta

Uno de los momentos más emotivos de la visita de Soledad Pastorutti se dio cuando la artista entonó a cappella uno de los éxitos por la que es conocida y recordada a nivel nacional e internacional: "Que nadie sepa mi sufrir", composición de Ángel Cabral.

Minutos antes de retirarse, La Sole invitó a representantes del centro tradicional juninense a que sean parte de su propio festival.

Ella, en distintas ocasiones, supo ser parte de la Fiesta Nacional del Puestero. Quizás esté ahora tendiendo una mano a quienes también luchan por mantener vivas las costumbres.