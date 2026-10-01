El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un último trimestre de 2026 con precipitaciones superiores a lo normal en varias regiones de la Argentina y temperaturas que podrían ubicarse por debajo de los valores habituales en buena parte del centro del país.

El escenario corresponde al Pronóstico Climático Trimestral elaborado por el organismo el 30 de septiembre y comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre. El informe contempla además la continuidad de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño durante los próximos meses.

De acuerdo con el mapa de precipitaciones, la zona con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de los valores normales es el Litoral. El escenario también alcanza al oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

En cambio, el oeste del NOA presenta una tendencia diferente, con mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a lo normal durante el trimestre.

El SMN aclara que este tipo de pronóstico no permite establecer qué días concretos lloverá ni anticipar la ocurrencia de cada tormenta. Se trata de una previsión sobre el comportamiento promedio de las precipitaciones durante el trimestre, por lo que pueden producirse períodos secos y, al mismo tiempo, eventos puntuales de lluvias intensas. Para conocer el estado del tiempo en jornadas determinadas es necesario recurrir a los pronósticos de corto plazo y a los sistemas de alerta.

Qué temperaturas se esperan

El panorama también presenta diferencias según la región. El SMN prevé temperaturas inferiores a lo normal durante octubre, noviembre y diciembre en gran parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste bonaerense. Una tendencia similar se proyecta para el sur del Litoral, el centro-este de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

En tanto, el organismo contempla temperaturas normales o superiores a lo normal para sectores del centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta, Santiago del Estero y el sudoeste de la Patagonia.

El pronóstico climático trimestral se construye a partir del análisis de modelos globales de simulación climática, modelos estadísticos nacionales y la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

El escenario previsto para los próximos tres meses se desarrolla, además, en un contexto de persistencia del fenómeno El Niño, que constituye uno de los factores considerados por los especialistas al analizar la evolución de las precipitaciones y las temperaturas en el país.

Para la región bonaerense, el informe mantiene así una tendencia de mayor disponibilidad de lluvias y temperaturas entre normales e inferiores a las habituales, mientras que en el noreste de la Patagonia también se proyecta un trimestre con precipitaciones superiores a lo normal y temperaturas inferiores a los valores habituales.

El SMN continuará actualizando sus pronósticos a medida que avance la temporada, ya que las condiciones atmosféricas pueden modificar el escenario previsto para cada región y, especialmente, la intensidad y distribución de los eventos meteorológicos.