El cielo de Río Negro tendrá una cita imperdible el 6 de febrero de 2027: un eclipse solar anular que convertirá al Sol en un enorme “anillo de fuego” durante varias horas y promete atraer a turistas, aficionados a la astronomía y especialistas. El fenómeno coincidirá además con el fin de semana largo de Carnaval, por lo que la Provincia ya comenzó a preparar una agenda que combinará astronomía, naturaleza, deporte y turismo.

Por qué se producirá el denominado "anillo de fuego" el 6 de febrero de 2027

La particularidad del eclipse está en cómo se alinearán el Sol, la Luna y la Tierra. La Luna pasará por delante del Sol y cubrirá su parte central, pero no llegará a ocultarlo por completo. Alrededor de la silueta lunar quedará visible un borde luminoso que genera la característica imagen del anillo, uno de los espectáculos astronómicos que más expectativa despierta entre quienes siguen este tipo de fenómenos.

Mientras el cielo se prepara para el espectáculo, el Gobierno provincial comenzó a mover las piezas en tierra. La Secretaría de Turismo trabaja junto con los destinos y prestadores para organizar actividades en Playas Doradas, Viedma, Las Grutas y El Bolsón, con propuestas que buscarán aprovechar la llegada de visitantes y convertir el eclipse en algo más que unas horas mirando hacia arriba.

En Las Grutas y Playas Doradas ya se proyectan tres jornadas de actividades relacionadas con el fenómeno. En el balneario sanantoniense, además, habrá un condimento deportivo: el sábado 6 de febrero se realizará la competencia de natación OWeclipse 2027, justamente durante el eclipse. La idea es combinar el espectáculo astronómico con una agenda capaz de mantener el movimiento turístico durante todo el fin de semana.

El Gobierno también pretende que el eclipse funcione como una vidriera para otros paisajes de la provincia. La secretaria de Turismo, Sol Canalda, planteó que el fenómeno permite mostrar los destinos desde otra perspectiva y desarrollar experiencias relacionadas con la astronomía durante todo el año. En esa línea, el llamado astroturismo aparece como una nueva pieza dentro de la oferta turística rionegrina.

La apuesta incluye observaciones nocturnas, interpretación del cielo y actividades vinculadas con el Sol, además de propuestas que mezclen ciencia, naturaleza y educación. La presentación reunió a funcionarios, prestadores y representantes de distintos destinos, entre ellos referentes de ATUR, ENVITUR, Emprotur Las Grutas y San Antonio Oeste, ATEB El Bolsón y Cerro Perito Moreno.

Pero antes de sacar la cámara, levantar la vista y buscar el “anillo de fuego”, hay una advertencia que no admite improvisaciones: el Sol no debe mirarse directamente durante el eclipse. El fenómeno durará aproximadamente tres horas y para observarlo será indispensable utilizar lentes certificados específicamente para observación solar.