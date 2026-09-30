La provincia de Neuquén transita este miércoles 30 de septiembre de 2026 bajo el influjo de un sistema de inestabilidad que cruza la región cordillerana y se desplaza hacia los valles y mesetas. Con marcas térmicas que se moderan y la presencia de nubosidad variable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada caracterizada por la probabilidad de precipitaciones y vientos de intensidad leve a moderada en gran parte del territorio provincial, despidiendo al noveno mes del año con características típicas de la transición estacional.

Neuquén Capital: ambiente templado, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias

Para la capital provincial y zonas de confluencia, el pronóstico indica una jornada fresca a templada. La temperatura mínima estimada se ubicará en torno a los 6 °C, mientras que la máxima alcanzará los 15 °C. El cielo se mantendrá mayormente nublado a cubierto, con una probabilidad de lluvias que oscilará entre el 40% y el 70%, especialmente hacia la tarde y noche. Los vientos soplarán desde el sector sudoeste con velocidades moderadas de entre 23 y 31 km/h.

Zapala: jornada ventosa y fría en el centro neuquino

En el corazón de la provincia, Zapala registrará condiciones de tiempo inestable y ventoso. El termómetro marcará una mínima cercana a los 4 °C y una máxima que no superará los 12 °C. El cielo se presentará con nubosidad en aumento y chances de precipitaciones aisladas durante gran parte del día. La intensidad del viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que demandarán precaución al transitar por las rutas de la zona central.

Chos Malal: cielo cubierto y registros térmicos en paulatino descenso

El norte neuquino experimentará un miércoles gris y fresco. En Chos Malal, las temperaturas se moverán entre una mínima de 4 °C y una máxima que rondará los 13 °C. El pronóstico del SMN señala predominio de cielo cubierto, descenso de la presión atmosférica y baja sensación térmica durante las primeras horas de la mañana y hacia el atardecer, con tiempo desestable y probables lluvias débiles.

San Martín de los Andes: ambiente riguroso, lluvias y persistencia de nieve

La zona cordillerana continúa bajo la influencia de aire frío de origen polar. En San Martín de los Andes se espera un día frío, con una temperatura mínima estimada en 2 °C y una máxima que apenas llegará a los 9 °C. La probabilidad de precipitaciones —en forma de lluvia y chaparrones de nieve en zonas altas— se mantiene elevada entre un 40% y un 70%, acompañada de vientos predominantes del sector oeste que aportarán baja sensación térmica.

Villa La Angostura: nevadas débiles y continuidad del tiempo invernal

El extremo cordillerano despide septiembre con un escenario plenamente invernal. Villa La Angostura registrará marcas térmicas muy bajas para la época del año, con una mínima estimada en 0 °C y una máxima que no superará los 7 °C. El SMN anticipa cielo mayormente cubierto, nevadas débiles y dispersas durante la madrugada y la mañana, transformándose en lluvias débiles hacia la tarde, con acumulados importantes en las cotas más elevadas y caminos de montaña.