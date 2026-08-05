Durante agosto, viajar en transporte público en Buenos Aires puede resultar mucho más económico gracias a las promociones lanzadas por varios bancos y billeteras digitales. Los usuarios que abonen sus pasajes en colectivo, subte o peajes mediante pagos sin contacto (NFC) o QR Transporte podrán acceder a reintegros que van del 20% al 100%, con topes mensuales que en ciertos casos alcanzan los $16.000.

Los beneficios están disponibles para quienes utilicen pagos NFC desde dispositivos como celulares o relojes inteligentes, así como para quienes efectúen el pago mediante QR Transporte con dinero en cuenta. Es fundamental revisar las condiciones específicas de cada promoción, ya que los medios de pago habilitados, los límites de devolución y los períodos de vigencia varían según cada entidad.

Cuáles son las plataformas que entregan beneficios de hasta el 100% del pasaje

La plataforma Naranja X ofrece dos promociones durante agosto para usuarios del transporte público. Por un lado, brinda un 50% de reintegro al pagar colectivos, subtes y peajes mediante tecnología NFC usando un celular o smartwatch, con la tarjeta Naranja X Débito o Visa Crédito y un tope mensual de $5.000. Además, quienes abonen el subte a través de QR desde la aplicación de Naranja X con dinero en cuenta también recibirán un 50% de reintegro, con el mismo tope mensual.

Banco Galicia pondrá en marcha una promoción especial entre el 17 de agosto y el 30 de septiembre de 2026, que otorgará un 50% de reintegro en viajes en colectivo para usuarios que paguen con tarjetas Mastercard de crédito Galicia mediante tecnología NFC desde celulares o smartwatches. El límite mensual será de $15.000 por cliente, incluyendo compras con tarjetas adicionales, y el dinero se acreditará posteriormente en la caja de ahorro.

Promociones de agosto: hasta 100% de reintegro en transporte público con bancos y billeteras digitales

Por su parte, Santander, a través de las aplicaciones MODO o la propia del banco, ofrece hasta un 100% de reintegro para pagos con QR Transporte utilizando dinero en cuenta. Esta promoción estará vigente hasta el 31 de agosto y el reintegro se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Finalmente, Banco Macro participa con una promoción que otorga un 20% de reintegro para pagos mediante QR Transporte desde su aplicación o MODO, con un tope mensual de $10.000 por usuario. Esta oferta permanecerá activa hasta el 31 de diciembre de 2026. Algunas promociones, como las de MODO, requieren mantener un saldo mínimo en la cuenta, por ejemplo, disponer de al menos $1.200 para poder acceder al reintegro.