Suspendieron a una jueza de Rosario acusada de filtrar información judicial a una amiga

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe suspendió preventivamente a Sabina Sansarricq, titular del Juzgado de Familia N.º 7 de Rosario, en el marco de una investigación por la presunta filtración de información reservada de un expediente judicial a una amiga que era parte de un conflicto tramitado ante otra magistrada.

La decisión se tomó mientras avanzan dos investigaciones: un sumario administrativo dentro del Poder Judicial y una causa penal que se encuentra bajo la intervención de la fiscal Karina Bartocci, del Ministerio Público de la Acusación.

La suspensión es provisoria y supone además una reducción del 50% de los haberes de la jueza mientras se determina su responsabilidad.

Qué investigan

La denuncia fue impulsada por los abogados Sergio Bollatti y Fabio Cerutti Saco. Según explicaron, Sansarricq habría accedido a información de un expediente que estaba a cargo de otra jueza y posteriormente habría transmitido esos datos a una de las partes, con quien mantenía una relación de amistad.

“Sacaba información de un expediente que manejaba otra jueza y se la pasaba a la contraparte”, sostuvo Bollatti en declaraciones a Cadena 3.

Como parte de la investigación fue secuestrado el teléfono celular de la magistrada. De acuerdo con el abogado denunciante, en el dispositivo se habrían encontrado audios, mensajes de texto y fotografías relacionados con las personas involucradas en el expediente.

“La evidencia es muy fuerte”, afirmó Bollatti.

El conflicto que originó el expediente

La causa judicial de la que presuntamente se habría extraído la información comenzó a partir de la denuncia de una mujer que, después de la muerte de su marido, advirtió movimientos sobre parte del patrimonio familiar.

Según lo informado, la denunciante sostuvo que un sobrino había comenzado a utilizar y transferir bienes sin su autorización.

La sospecha que ahora se investiga es que Sansarricq habría informado a una de las partes sobre movimientos y detalles de las actuaciones judiciales, pese a que el expediente se encontraba bajo la órbita de otra magistrada.

La jueza permanecerá suspendida mientras continúan tanto el procedimiento administrativo dispuesto por la Corte Suprema santafesina como la investigación penal destinada a determinar si existió una filtración indebida de información y, en ese caso, establecer las responsabilidades correspondientes.