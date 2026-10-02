Fue a cumplir una obligación judicial y terminó detenido por incumplir las reglas impuestas por la Justicia

Un hombre de 31 años fue detenido este jueves en Allen cuando se presentó en la sede de la Fiscalía descentralizada para cumplir con una de las obligaciones que le había impuesto la Justicia. Sin embargo, al llegar al edificio judicial, efectivos policiales hicieron efectiva una orden de detención inmediata dictada en su contra por reiterados incumplimientos de las pautas de conducta fijadas en una causa penal previa.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Sexta y se produjo mientras el acusado intentaba acreditar su firma periódica, una de las medidas que debía cumplir en el contexto de un expediente en el que se encuentra imputado por hurto de vehículo, atentado y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía había solicitado la medida tras advertir reiterados incumplimientos de las condiciones impuestas durante la audiencia judicial. Entre los argumentos expuestos se mencionó el riesgo de que el hombre continuara ejerciendo actos de amedrentamiento o violencia hacia una testigo vinculada al proceso.

La orden fue emitida en el contexto del artículo 108 del Código Procesal Penal y permitió a los efectivos concretar la aprehensión apenas el acusado ingresó a la dependencia judicial. La situación llamó la atención en el ámbito judicial local porque el hombre se presentó voluntariamente para cumplir una obligación procesal sin saber que ya existía una medida restrictiva vigente en su contra.

Además de hacer efectiva la detención, la representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que fuera formalmente notificado por el presunto delito de desobediencia judicial, al considerar que habría incumplido resoluciones previamente dictadas por la Justicia.

El hombre permaneció alojado en una unidad policial a la espera de nuevas resoluciones judiciales sobre su situación procesal y las medidas que podrían adoptarse en relación con la causa que ya se encontraba en trámite.